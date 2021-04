Con otros intereses. Lamentablemente el comportamiento y acciones de muchos políticos han llevado a perder la credibilidad en la ciudadanía, pues a leguas se les nota que solo buscan el interés personal, no el de realmente servirle al pueblo, y Gerónima Julieta Belmontes Cervantes es uno de los muchos casos que se han presentado recientemente en Mocorito, pues acaba de dejar el puesto de regidora del PRI en el Ayuntamiento, además hacía días que había rendido protesta como integrante de la Fundación Colosio, y con ingratitud le paga al partido los beneficios que en su momento le dio, ya que en las primeras de cambio tiró la toalla y se fue de lleno al PRD para incorporarse al proyecto de Alfredo López Castro, donde aparece en la planilla de regidores suplentes. Hay que esperar los tiempos para ver si algún día quiere volver al tricolor, pero ya lo dijo Francisco “Chico” López, que todos los arrepentidos tendrán que irse a la cola, pues perdieron sus privilegios.

Desespero. De unos meses a la fecha los ganaderos de Salvador Alvarado no han visto la suya, ya que la falta de agua les ha pegado muy duro directamente en las condiciones de sus animales, y el presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Salvador Alonso González Sánchez, bien sabe que a pesar de que han contado con la ayuda de pacas de pastura, éstas no han sido suficientes, por lo que el desespero los tiene con el Jesús en la boca, y no es para menos, porque han estado pasando por una situación difícil que tal parece no tiene para cuándo acabarse, por lo que esperan a un santito rezar para que ya no haya afectaciones y se mejoren las condiciones de las lluvias, para que así el alimento del ganado sea mejor y no estén con el temor de que se pueda presentar mortandad.

En las mismas. Ya han pasado siete años y los ganaderos de la región del Évora no han logrado un aumento en el precio de la leche bronca, siguen con el mismo precio de 7 pesos por litro, y a decir de los presidentes de las Asociaciones Ganaderas, no hay una regulación como tal, por lo que siguen buscando el acercamiento con el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, para que se logre un mejor precio. En una de las últimas reuniones con los ganaderos se le expuso al secretario que además de la sequía este tema también era urgente de atender, pero en todo su mandato el secretario no ha logrado liderar esta demanda, pero todavía le queda este año para que pase de los discursos y se llegue a un acuerdo con las Asociaciones Ganaderas.

Una nueva medida. Una nueva estrategia habrá de realizar el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Salvador Alvarado, Juan Carlos Barraza Morales, para que las patrullas den rondines de seguridad no solo en la zona céntrica del municipio, sino también en los fraccionamientos y colonias, ya que habitantes del fraccionamiento Las Torres están sufriendo de robo.