Pocas visitas. Lo que representaba una gran expectativa para tener una buena derrama económica en los días de asueto, no resultó como lo había señalado con anterioridad el director de Turismo de Mocorito, José José Norzagaray, pues el Campo de Girasoles no recibió las visitas esperadas en su segunda etapa, a diferencia de la primera; pero cabe mencionar que a pesar de ser Mocorito un destino muy visitado por los turistas, en Semana Santa la gente opta por salir a otros lugares, principalmente destinos de playa. A estas alturas del año el siguiente periodo vacacional está a unos meses, y ahí la Dirección de Turismo tendrá que echar toda la carne al asador para conseguir una derrama económica en base a la expectativa cada vez más alta que se tiene en este ámbito.

Muchas gracias. Durante la presentación de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Salvador Alvarado, quien entró repentinamente a escena para clausurar la rueda de prensa fue el secretario y coordinador estatal de la Juventud del partido, David Usiel Torres Gómez, para agradecer la asistencia, pero a más de uno lo sorprendió, pues todavía tenían preparadas algunas preguntas para los candidatos. El Partido Verde está apostando principalmente por la juventud para encabezar esta contienda, pero a esto también le ha puesto un toque de experiencia, ¿dará resultado la fórmula?

La tardanza. La comunidad Palmitas, en el municipio de Angostura, pasó los días santos con el olor a drenaje en dos de sus calles debido a un derrame de aguas negras, problemática que hasta el día de ayer seguía sin solución. El río de desechos se encontraba en las calles Miguel Hidalgo Oriente y 15 de Julio, pero al parecer, para el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Rogelio Camargo, este caso no ha sido una prioridad por atender, porque desde el pasado 6 de marzo se le notificó del problema pero hasta ayer no habían acudido a la comunidad, y mientras tanto, la ciudadanía se tiene que aguantar, porque cada día se hace más fuerte la pestilencia, pero del personal de la Jumapaang, ni sus luces.

Peticiones. Al que de plano cuando no le llueve le llovizna es al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, debido a que cuando no le presentan quejas por malos servicios, la población se molesta porque no los toman en cuenta, como el caso del camino que conduce hacia la sindicatura de Cacalotita, donde los habitantes exponen que por el estado en que se encuentra les dificulta el traslado fuera del poblado, ya que de las malas condiciones en que está el camino es mejor buscar otras alternativas, porque se vuelve muy difícil pasar por ahí y, en ocasiones, hasta les sale peor el remedio que la enfermedad. A esta área del Ayuntamiento no dejan de llegar peticiones de este tipo, pero lo cierto es que tendrán que poner manos a la obra, pues se acerca la temporada de lluvias y los caminos de terracería quedarían en peores condiciones si no se atienden ahorita.