Sin acuerdos. El tiempo corre y al parecer los acuerdos no llegan, pues el 1 de abril culminó la fecha para que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa) y el Gobierno Municipal, que preside Pier Angely Camacho de Ortiz, llegaran a un acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, situación que no se ha podido concretar ni determinar los diferentes puntos de acuerdo. Ante esta situación, los sindicalizados junto con su líder, Yuriria Zepeda Corrales, ya están listos para irse a huelga, porque bien se sabe que lucharán por sus derechos y lo que les corresponde, a decir de ellos, por ley. Por lo pronto, este día por la tarde mantendrán una reunión para definir qué acciones tomar, y de no llegar a un acuerdo emplazarán a huelga, porque el 1 de este mes era el día límite para concluir con las negociaciones.

Evitando problemas. De una vez es mejor y hablando se entiende la gente, dice un dicho popular, lo que sabe muy bien la presidenta del Consejo Electoral Municipal de Angostura, Martha Ofelia Reyes Armenta, quien dijo que entre más luego los candidatos y candidatas a la presidencia municipal tengan en claro algunos reglamentos, menos problemas tendrán en las campañas y eventos que realicen buscando el voto de la ciudadanía. Y no es para menos, pues desde que arrancaron las campañas no se han tenido incidencias, misma situación que quiere que prevalezca, por lo que llama a que los aspirantes las cumplan y más que nada conducirse sobre un ambiente de cordialidad y respeto. Hay que entender que apenas van iniciando y ahora es amor y dulcera buscando el voto, pero conforme vaya el tiempo corriendo y definiendo su preferencia, los calores y humores irán en incremento, de ahí que haga mucho hincapié, no solo de los candidatos, sino de la misma militancia, que a veces se apasiona con estos temas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como bola de nieve. La situación del Tianguis del Centauro del Norte va creciendo sin cuidado alguno y apareciendo nuevos liderazgos, es como el monstruo de mil cabezas. Desde su surgimiento, en la administración del exalcalde Gonzalo Camacho, hoy diputado local independiente, no se tomó el toro por los cuernos y se permitió instalarse en la parte no construida del bulevar, e incluso que se generara el mando de dos liderazgos, que solo causaron conflictos, los cuales surgieron después de no atenderse y no llegar a decisiones concretas. Situación que deberá llevar a la presidenta municipal sustituta de Salvador Alvarado a sentarse con su equipo de trabajo para tomar decisiones que lleven a establecer condiciones adecuadas para la instalación de este espacio comercial de lo informal, de lo contrario, será heredar la bola de nieve, que viene creciendo desde hace varias administraciones.

Expectativa vs realidad. El candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, recorrió ayer el Pueblo Mágico de Mocorito en el acto de campaña en conjunto con el candidato a la alcaldía, Valerio Cervantes. En su primera parada en el Centro Histórico se dijo muy despreocupado por los resultados que han arrojado diversas encuestas sobre la posición que ocupan hasta este momento los candidatos por la gubernatura de Sinaloa, porque aseguró en todas las ocasiones que ha contendido como candidato los números lo han posicionado muy abajo y en tres ocasiones que ha sido candidato obtuvo el triunfo con más del 60 % de los votos. Para el candidato los números no importan, porque asegura que no son reales, y dijo que la encuesta real es la respuesta de la gente y “ahí va a todo dar” y la verán el 6 de junio. Pero su discurso de ir a todo dar contrasta con la realidad, con la falta del respaldo ciudadano que se notó en Mocorito, ya que la mayoría de los asistentes al acto eran los integrantes del equipo de campaña de Valerio Cervantes. Muy solo se vio el contingente y su alta expectativa simplemente no se cumplió.