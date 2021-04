Siguen sin nada claro. Los que al parecer ya están dando de gritos por la falta de cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo son los sindicalizados del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que lidera Yuriria Zepeda Corrales, y no es para menos, pues como ya se sabe, el año pasado no recibieron en tiempo y forma el ingreso correspondiente a consecuencia de la pandemia, por lo que se les dio a principios del presente año, y ahora resulta que les están dando largas respecto a lo correspondiente a este año, porque supuestamente no hay recursos necesarios para cumplirle a los trabajadores. Ayer sostuvieron una reunión de varias horas con la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho, en la que al parecer no se llegó a ningún acuerdo, por lo que todo indica que tendrán más encuentros para analizar el tema, y si no logran nada, llegar a un ultimátum, que podría ser la huelga del personal sindicalizado.

Carretera. Aunque se nota el avance que ha tenido la construcción de la carretera a El Valle, y ahora hacia El Mezquite, en el municipio de Mocorito, lo cual ha dado a conocer con gran entusiasmo el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, al parecer se ha descuidado el mantenimiento de la rúa en lo que corresponde a la primera etapa que fue construida, pues cerca de la comunidad El Chinal el camino comienza a presentar grietas considerables que se están convirtiendo en zanjas. Por otra parte, otro tramo al que al parecer no se le ha dado la atención debida es al que atraviesa la localidad El Valle, pues pareciera como si el camino fuera de terracería en algunas partes, debido al montón de tierra que hay encima, ni el área correspondiente del Ayuntamiento se ha encargado de supervisar para mantener el camino en buen estado.

Trabajan duro. Una lluvia de reportes es la que ha tenido la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), debido a las constantes fugas de aguas negras en diversas comunidades del municipio, y es que según se dice, la paramunicipal no se da abasto para atender todas estas situaciones rápidamente, pero mientras tanto, los vecinos afectados en los diferentes lugares sufren las consecuencias, y en algunos casos, aunque se atienda la fuga, en poco tiempo regresa el problema. Por el momento, el gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo, asegura que se trabaja arduamente y pide paciencia mientras solucionan las problemáticas, pero para ello la gente tendrá que esperar.

¿Y las cámaras? En los diferentes puntos de la ciudad de Guamúchil donde se instalaron las cámaras de vigilancia éstas permanecen ahí, aunque se desconoce si todas funcionan adecuadamente, pero en el cruce del bulevar Morelos y la carretera a Mocorito, donde se retiraron debido a los trabajos de ampliación de la carretera, aunque ya hace varias semanas que la obra parece estar terminada, como lo anunciara meses atrás el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, las cámaras no han sido instaladas de nuevo y solamente se puede apreciar el poste vacío.