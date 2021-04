El desempeño. Ha pasado más de un mes desde que se realizaron las suplencias de regidores en los Cabildos de los Ayuntamientos de la región del Évora, pero en el municipio de Salvador Alvarado es donde más ediles dejaron sus lugares pues más de la mitad solicitaron licencia para incorporarse al trabajo de las campañas electorales. En su momento, la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, opinó que esto no afectaría el desempeño de la administración, pero observando el desempeño mostrado en la última sesión de Cabildo, se puede conocer que aún no se ponen muy al corriente de la labor que implica representar al ciudadano y no sólo estar ocupando una silla en las sesiones. Habría que conocer cómo están dando seguimiento a los pendientes que les cedieron los ediles con licencia o si están haciendo cómo que hacen pero no hacen nada.

Proselitismo. Vaya golpeteo que recibió la administración municipal de Salvador Alvarado que encabeza la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, Gobierno que fue exhibido por los líderes del partido Morena por supuestamente andar haciendo proselitismo político, donde la propia mandamás y varios funcionarios de primer nivel, fueron señalados por apoyar en las campañas electorales a sabiendas que existe una veda electoral. Pero el asunto no termina ahí, pues los abogados del partido se encuentran trabajando para proceder legalmente. Hay que recordar que las indicaciones del IEES fueron muy claras, incluso hasta capacitaciones han brindado en los Ayuntamientos de la región, por lo que ya todos conocen al menos lo básico de lo que no deben hacer.

¿Llegarán a la huelga? Con gran hermetismo se han manejado las reuniones de la líder sindical del STASASA, Yuriria Zepeda Corrales, con autoridades municipales de Salvador Alvarado, pero aún así se ha sabido que las negociaciones nada más no avanzan. Aunque se tuvo una reunión el jueves, y supuestamente hoy tendrían otra, se dice que este lunes podrían hacer un emplazamiento a huelga del personal sindicalizado, pues aunque supuestamente ambas partes han logrado acuerdos sobre diversos aspectos, el tema de las jubilaciones mantiene estancado el diálogo, por lo tanto no han accedido a la firma del contrato colectivo de trabajo.

No hay que pensarlo. La regidora Laura Patricia Dautt Reyes dejó claro que estará personalmente vigilante de la reapertura de la casa de cuidado diurno Doña Caly de Aguilar para adultos mayores, pues lamenta que, en el caso del transporte, éste no se tenga en óptimas condiciones por parte de la actual administración cuando –dice– es una inversión que ni siquiera hay que pensarla, sino que se debe realizar. Por otra parte, llamó a los demás ediles para que visiten el lugar y juntos confirmar que se encuentra en condiciones de ser abierto.