Van y vienen. Con las calenturas políticas a todo lo que dan, muchos son los personajes, funcionarios y ex funcionarios que van y vienen en busca de una oportunidad, apoyando al candidato que a su parecer está mejor posicionado, y en Mocorito el que sumó unos pocos de simpatizantes para su causa, fue el abanderado del PRI por la alcaldía, Óscar Camacho Rodríguez, pues se integraron a su equipo el ex regidor del PAS, Ramón Santillanes; así como dos funcionarias de la actual administración municipal, quienes cumplen sus funciones en la zona sur del municipio. Asimismo, el equipo del candidato priista ha recibido a ex morenistas para integrarlos a su estrategia, pero no ha sido el único, pues simplemente hay que enfocar a los demás candidatos a la alcaldía en Mocorito, para ver que los cambios de color se han dado por todos lados.

Participativa. Muy activa se le vio a la directora del Sistema DIF de Mocorito, Karla Barrancas, en el pasado evento político celebrado en el Pueblo Mágico en el marco de la campaña de la coalición Morena-PAS, apoyando a su candidata a la presidencia municipal y a su candidato a gobernador, así como a la candidata por la diputación del distrito 10, cuando se supone que debe dejar su cargo para incorporarse al trabajo de las campañas electorales, lo que parece no preocuparle al dejarse ver como pez en el agua portando la playera y banderas del partido. Hay que recordar que a los funcionarios de la región se les ha brindado capacitaciones al respecto y muchos has renunciado o solicitado licencia para irse a las campañas, esto para evitar malos entendidos y críticas hacia su desempeño.

Sin ciclo P-V. Vaya panorama difícil por el que están pasando los productores de la región, en especial los que están asociados al Módulo de Riego 74-2, pues el presidente del organismo, Dagoberto Llanes Soto, comenta que por primera vez en muchos años no van a sembrar el ciclo agrícola primavera- verano, por lo que las autoridades estatales y la Conagua se deben de poner las pilas y gestionar mejores condiciones para la Presa Eustaquio Buelna, ya que el sector primario es de los más importantes y desde hace mucho tiempo el clamor de los productores se debe a la falta de apoyos, lo que se agrava por situaciones como la falta de agua en este caso, pues al parecer sería la primera vez que no se siembra este ciclo agrícola y el motivo es para alarmarse.

Quedó sólo en planes. A pesar de las carencias y deficiencias que existen en el edificio del Rastro Municipal de Salvador Alvarado, por más de tres décadas no se ha visto un esfuerzo por atenderlas, lo que ha ocasionado un deterioro cada vez más marcado y que se ha ido heredando de administración en administración, lo cual señaló recientemente la regidora presidenta de la Comisión de Rastros y Mercados, Nora Sosa Valencia, pues en este trieno se tenía un proyecto que no se pudo concretar por falta de recursos. A ver si la siguiente administración realiza las gestiones necesarias para levantar las instalaciones del rastro, pues entre el deterioro del edificio y el sistema eléctrico, así como los problemas que se han tenido en el drenaje, es necesario tomar cartas en el asunto a la voz de ya.