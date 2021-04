Misión difícil. Lo que no se ha logrado en el pasar de los años y administraciones en Angostura, el actual gerente de la Junta de Agua Potable del municipio costero, Rogelio Camargo, pretende combatirlo. Se trata de recuperar lo que los usuarios adeudan a la paramunicipal, razón por la que no pueden lograr la autosuficiencia, y es que según se dice, solo para operar al mes necesitan 2 millones de pesos, lo que convierte esta misión en casi imposible, además que anteriormente no se ha conseguido hacer mucho en este tema. Con todo y los descuentos que se pretenden aplicar a partir del mes entrante se ve un panorama muy duro, pues como ya se dice, si en años no se ha logrado reducir en una buena medida la morosidad, en cuestión de meses está muy difícil.

Necesidades. A pesar de ser un tema a consideración de maestros y alumnos el acudir a regularización en un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA), como lo planteó en días recientes el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, a raíz de ello salen a flote las necesidades más básicas a cubrir en los planteles educativos, al menos en algunos de la región del Évora, para poder siquiera considerar habilitar la escuela como CCA, ya que no cuentan con recursos para adquirir los insumos sanitarios y de limpieza necesarios, y ni se diga para el mantenimiento de aires acondicionados y servicio de internet. Aunque esta situación no se puede mencionar de manera general, sí resulta ser un obstáculo en algunos planteles, pues no solamente sería para buscar habilitarlos como CCA, sino que se tiene que buscar una solución para cuando se defina un regreso a clases presenciales.

Fuera de agenda. Los gobernantes de los municipios de Angostura y Mocorito no han impulsado el sistema de videovigilancia en materia de seguridad pública para mejorar la capacidad de intervención de Seguridad Pública y, sobre todo, en el tema de prevención; además de que contar con este tipo de equipamiento representaría un apoyo ante el déficit de elementos policiacos, un problema que padecen las corporaciones en la región. En las presentes administraciones, en su momento de la alcaldesa con licencia Aglaeé Montoya Martínez, en Angostura; como del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, en Mocorito, no hay registro formal de solicitud ante una instancia estatal. En el caso de Mocorito, la responsabilidad en materia de seguridad cobra mayor necesidad ante el flujo de visitantes que se registra por los atractivos turísticos, pero a veces falta voluntad para prestar atención en temas de importancia, porque queda fuera de agenda a pesar de que son acciones que tienen un gran impacto social.

Mientras, un buen panorama. Un respiro tendrán los productores de sandía del municipio de Mocorito ante el precio de ésta, ya que en este gremio cuando no les llueve les llovizna, primero por la escasa lluvia y, segundo, por las plagas y porque el cultivo de tomate no fue lo que esperaban, no nada más en Mocorito, sino en toda la región del Évora, por lo que ahora Martín Espinoza, un conocido productor del municipio serrano, dijo que se está dando un buen precio de la sandía en el mercado, por lo que este cultivo ayuda a los productores a salir adelante, lo que da mayor esperanza para no verse afectados a comparación del año anterior, en donde hubo muy mala temporada, ya que hubo una baja producción, por lo que esta temporada genera un gran respiro de que no todo puede salir mal, sino al contrario, también hay tiempos buenos para ellos.