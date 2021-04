Muy discreta. A diferencia de lo que sucede con los candidatos que se dicen ser los fuertes de la contienda electoral, sin muchos aspavientos y atendiendo a la austeridad económica, la abanderada del Partido del Trabajo a la gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, estuvo de visita en Guamúchil en busca del voto. La realidad es que muy pocas personas de la localidad la conocen y por lo tal casi pasó desapercibida, incluso su acto y mensaje solo fue cubierto por un grupo muy reducido de periodistas, cuando con otros aspirantes hasta tienen roce con sus colegas para tomar el mejor ángulo de la entrevista.

Estragos. Lo que se pensó que sería algo de gran ayuda para los vecinos y pescadores de la comunidad Carricitos, en Salvador Alvarado, se vio afectado gravemente por la sequía, pues debido a la escasez de lluvias del año pasado, el nivel del represo Georgina, en las inmediaciones de dicha comunidad, se secó totalmente, situación que orilló a los pescadores a llevar a cabo, conforme vieron que bajaba el nivel del agua de manera alarmante, el rescate de los alevines que se habían sembrado hace poco más de un año. Lo lamentable, como señaló el director de Desarrollo Agropecuario de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela García, es que de los 20 mil alevines solo se pudieron rescatar 8 mil para reubicarlos en el arroyo del lugar, por lo que solo les resta esperar que este año la temporada de lluvias sea buena y así poder pensar en una repoblación de alevines para este cuerpo de agua que ahora se encuentra seco y que es solamente uno de tantos estragos que ya está ocasionando la sequía en esta región.

Se complica el panorama. Se acerca el periodo de veda de especies como la jaiba, el tiburón y la mantarraya en los campos pesqueros de Angostura, y esto viene a poner en jaque a más pescadores que tienen como única actividad la pesca de especies de mayor demanda por la falta de empleo, porque no en todos los campos pesqueros se cuenta con la opción de las granjas camaroneras, a las cuales han recurrido algunos de los hombres del mar para ocuparse y obtener un ingreso. La situación se pondrá más crítica porque el sector se verá limitado a la pesca de especies de menor demanda y comercialización, pero es en el periodo de veda que se necesita el respaldo, y de los últimos anuncios de programas de apoyo que se hicieron a nivel estatal, tal parece que al secretario de Pesca y Acuicultura, Evelio Plata, también se le está complicando bajar los recursos que se prometieron destinar al parejo a las cooperativas del estado de Sinaloa, motivo por el cual, como siempre, se avizora una difícil situación para los pescadores durante la veda.

Otros cursos. Tal parece que algunos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no entraron a las capacitaciones que impartió el INE, donde les explicaron cómo conducirse para no cometer acciones que les originaran una sanción durante la veda electoral, porque a decir de algunos, no quieren proporcionar información que es referente a temas de interés para la población porque aseguran que no quieren hacerse acreedores a una sanción, cuando al proporcionar los datos que se les solicitan no incurren en ninguna falta, lo que hace suponer que no recibieron la capacitación del INE o no prestaron atención a esos temas.