Le suman al equipo. Tal parece que Óscar Camacho Rodríguez, candidato a la alcaldía de Mocorito por el PRI, no es de mucho agrado para algunos militantes de partido, ya que ayer en rueda de prensa, Alfredo López Castro, “Alfredín”, candidato a alcalde por el PRD, anunció que ciertos actores políticos que fueron o son regidores, así como también funcionarios y ex funcionarios se unieron a su proyecto, muchos de ellos militaban en las filas del tricolor, y pues a final de cuentas esta desbandada le sumará adeptos al ahora abanderado del Sol Azteca en Mocorito, pues en este municipio, como ya se vio, cada partido lleva agua a su molino al no haber establecido la coalición como se dio a nivel estado entre el PRI, PAN y PRD. Ahora sí, a ver de qué cuero sale más correas.

¿Y el alcalde? El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, ha estado muy ausente de la vida pública en las últimas semanas, y es que al parecer atendió muy bien las indicaciones y nomás empezaron las campañas políticas dejó de hacer presencia en público, ya que no se le ha visto por ningún lado y aunque se sabe que no debe ser alusivo a ningún partido o candidato debido a la veda electoral, se deben tomar en cuenta que se deben atender las necesidades de la ciudadanía, y a las autoridades se les tiene que ver brillo para que puedan hacer algo y en Mocorito andan como un poco olvidados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al margen. Los casos indignantes de crueldad animal también han ocurrido en los municipios de la región del Évora, uno en Mocorito la semana pasada y otro en Salvador Alvarado hace unos días, que fueron ampliamente difundidos en redes sociales mostrando indignación pero sin la evidencia material para dar con los responsables. Sin embargo, a la acción de la sociedad le debe corresponder la respuesta de las autoridades, pero de las Direcciones de Ecología de los Ayuntamientos no se conoció alguna reacción al respecto como representantes en la materia porque además, los municipios cuentan con reglamentos de protección animal aunque estén en proceso de actualización. Pareciera que los directivos, Karina Camacho Mejía y Orlando Vega, no se enteraron de los casos o prefirieron mantenerse al margen, mas no deben olvidar que son servidores públicos que representan a los ciudadanos y las problemáticas que competen a sus áreas, pues hay situaciones que requieren un seguimiento de su parte.

Alineados. Con la fiebre de las campañas políticas, al parecer en el Ayuntamiento de Angostura los funcionarios se alinearon como es debido, y es que según comentarios del síndico procurador, Rubén Sánchez, no se ha registrado sanción alguna por hacer proselitismo en horarios laborales ni por cometer alguna acción que lo amerite. Eso sí, quienes se metieron a hacer campaña optaron por renunciar a los cargos que ocupaban en la administración municipal para evitar ser sancionados, y a quienes decidieron continuar con su empleo, les dejaron muy claro que no deben usar el celular en horario laboral para compartir contenido de campañas electorales.