Falta acción. En el tema de la protección de los manglares los municipios del estado requieren estrategias de vigilancia para mantener un monitoreo constante y evitar la tala clandestina, ya que son especies silvestres de protección federal pero que requieren acciones concretas de los gobiernos municipales. Tomando el caso de Angostura, la vasta extensión de bosque marino necesita mayor atención, ya que el Ayuntamiento de Angostura no ha impulsado recientemente un programa de conservación para exhortar a la ciudadanía y a los sectores a protegerlos. Es el presidente provisional Arturo Ávila Atondo la autoridad que debiera tomar la batuta para que la riqueza natural sea vigilada con un plan de trabajo y no solamente se actúe ya después de una afectación o para canalizar un reporte ante las instancias estatales o federales.

Ni de aquí ni de allá. Como dice El Chavo del 8, que siempre no, que siempre sí, así fue como se dejó ver Flavio Sánchez Rivera, ex alcalde sustituto de Salvador Alvarado y conocido actor político, quien hace algunas semanas atrás andaba muy agitado buscando una candidatura. Primero coqueteó con todos los partidos chicos, se ofreció como la carta más valiosa para ganar las elecciones, pero tanto fue su manoseo político, que prefirió manifestar de manera abierta su intención de ser candidato por el partido Morena. Su desespero al no verse favorecido lo llevó a manifestarse fuera de este proceso, pero una leve plática con la senadora Imelda Castro le bastó para regresar, y cuando el no definitivo llegó, se quedó viendo lejos, cuando de una dijo venían mejores cosas, y apenas ayer llamó a conferencia para decir regresaba a la que dice ser su casa, donde al parecer lo recibieron con las manos abiertas, pues así se dejó ver el respaldo de la candidata a la alcaldía por la alianza común del PRI, PAN y PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela, el aspirante a la diputación federal, Víctor Manuel Godoy Angulo, y los militantes priistas Aarón Irízar y Gilberto Ojeda Camacho.

¡Oh!, aquí no es. Vaya error que tuvo la candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado por la alianza común del PRI, PAN y PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela, cuando coincidieron en el mismo comedero político ella y el candidato del partido Morena, Armando Camacho Aguilar, y es que ambos coincidieron en citar a los medios de comunicación en el mismo lugar pero con media hora de diferencia. Cuando ya estaba en su mensaje el candidato del partido guinda, la candidata llega al salón equivocado y un poco sorprendida por su error, no le queda nada más que decir: “Perdón, me equivoqué”, y aprovechar la recta para saludar a los que estaban presentes.

Campeón. Fue como se dijo el candidato a la diputación local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, al asegurar que ha sido seis veces campeón en ganar en los procesos electorales y reconoció que la primera fue de regidor. Y en base a ello dijo que reta al campeón, “El Travieso” Arce, a medirse con los guantes pero en el campo pesquero La Reforma, para medirse campeón con campeón, porque “El Travieso” ha sido campeón siete veces como él lo será al ganar esta elección, candidaturas que han sido con partidos diferentes. Con lo que se dice garantizarán un proceso reñido, que a decir del candidato, espera ganar para medirse con los puños ante el campeón boxeador.