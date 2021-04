Rebasados. En el municipio de Salvador Alvarado definitivamente el relajamiento social se deja notar con más fuerza los fines de semana en las áreas de recreación familiar y turística, pero ante el aumento de la afluencia que se ha estado presentando en puntos como el Mirador de la presa Eustaquio Buelna, en Guamúchil, los elementos de Seguridad Pública tienen la instrucción de no permitir el acceso cuando se presenten aglomeraciones, mas la realidad es que ante la inconsciencia de la ciudadanía y el personal insuficiente en la corporación policiaca para las labores preventivas con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública, el municipio está rebasado para contener la afluencia, no solo en estos puntos, sino en las campañas electorales, donde es común la congregación masiva, y ahí también se requiere la presencia de la autoridad, situaciones en las que la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz tendría que tomar cartas en el asunto, porque se vienen puentes y periodos vacacionales en los próximos meses, mientras que las campañas no están ni siquiera a la mitad del camino.

Abandonan el barco. El 1 de marzo del año pasado se inauguraba con gran ilusión y ante la presencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, La Casa del Artesano en la cabecera de Angostura, proyecto que se vio interrumpido por la pandemia y que se retomó meses después con el regreso, poco a poco, del turismo al municipio. Asimismo, se tenían proyectos para atraer a más artesanos, incluso de otros municipios, a formar parte de esta labor, pero desafortunadamente ante el panorama que se está viviendo por la pandemia varios de estos artesanos que tenían sus trabajos en el local de La Casa del Artesano para ofrecerlos a los turistas optaron por abandonar el barco, pues no hay material para estar trabajando. Siendo éste un proyecto ambicioso en un principio, y viendo cómo se va incrementando la presencia de turistas, es vital que las autoridades busquen la forma de mantener activo este espacio, que por ahora se mantiene con las puertas cerradas y que lamentablemente no ha podido salir a flote como se esperaba en un principio.

Otro año sin desfile. Por segundo año consecutivo el evento del 1 de Mayo ha sido suspendido para acatar protocolos y medidas por el COVID-19, según lo precisó el dirigente de la CTM, Florencio Villa Gallardo. Pero el hecho de que el desfile sea suspendido no significa que los trabajadores no puedan exigir mejoras a sus condiciones laborales y los derechos que con su trabajo se han ganado, pues cada vez son más sentidas las peticiones en el tema de salud y vivienda, pues mientras en el caso de la falta de especialidades y la larga espera para las citas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso del Infonavit, tienen que lidiar con muchas trabas para poder acceder a un crédito para comprar su casa o construir una, es por ello que aunque no haya actos masivos, es indispensable que no se dejen de lado las exigencias de los trabajadores, pues son quienes mantienen en pie al país.

Expectativa. Un respiro les está generando la llegada del Día del Niño a comerciantes de la región del Évora, y no es para menos, pues han sido uno de los sectores más golpeados a consecuencia de la pandemia, y ahora con estas festividades pueden seguir saliendo adelante, ya que a decir de la presidenta de la Canaco de Angostura, Liliana Camacho Mejía, se espera tener un repunte de ventas mucho mejor que a comparación del año pasado, que la ciudadanía no salía ni compraba artículos en locales por temor a un contagio. Ahora ya se ve mucha más movilidad y la confianza en las vacunas anticovid ayuda a que se generen mejores expectativas para esta próxima fecha, como otras que se avecinan y que esperan que traigan aún más ventas en los comercios.