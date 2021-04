Sin solidez. Los aspirantes a la alcaldía de Salvador Alvarado se quedaron lejos de taparles por completo el ojo a los empresarios y socios con sus propuestas en la pasada charla que tuvieron con Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guamúchil, ya que luego de haber expuesto sus propuestas y responder los cuestionamientos que les expresaron los empresarios, dejaron ver que les falta concretar sus propuestas con las que buscarán el triunfo y con ello liderar al municipio, a decir del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Carlos Orduño López. Consideró que pese a estar firmes en sus puntos de vista de los tres partidos vio a unos más concretos que otros, y cómo no, si en la presentación faltaron más opiniones que ayudaran a expresarse mejor. Ahora falta esperar que las campañas vayan tomando fuerza y los candidatos vayan mejorando sus propuestas, que permitan que en las próximas elecciones den paso a quién prefieren que lidere a los alvaradenses.

Más rigidez. Quien deberá poner manos a la obra y acciones más concretas es el tesorero municipal de Salvador Alvarado, José René Valenzuela Castro, con la revalidación de permisos para la venta de bebidas alcohólicas. Hasta ahora más de 60 comercios con giro en venta de bebidas alcohólicas son quienes no han cumplido con su revalidación, la cual concluyó el 31 de marzo. Habrán que empezar a sancionar o ver qué hacen para que cumplan con lo que les corresponde, pero como la responsabilidad es compartida deberán en este tema entrar los regidores, para que vean que no haya favoritismo y permisos que se suelten a diestra y siniestra.

A oscuras. Ya va para tres semanas que en uno de los fraccionamientos más poblados la cabecera municipal de Salvador Alvarado no funciona la red de alumbrado público en una de sus calles, y así como este caso se encuentran varias colonias de Guamúchil, lo que se traduce como una de las demandas más comunes de parte de la población hacia la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que en reiteradas ocasiones su director, Hugo Alberto Soto Mata, ha justificado que siempre se están atendiendo los reportes pero a veces no se dan abasto. Sin embargo, la iluminación es uno de los servicios básicos que necesita atenderse para procurar la seguridad pública tanto para los residentes como para los visitantes. Pero quizás el reporte no se le ha hecho llegar al director o están con demasiado trabajo que no han logrado resolver el problema. Mientras, los vecinos viven a oscuras, a espera de que las autoridades acudan al llamado.

En crisis. Con poco más de un año de pandemia, en donde la situación financiera ha golpeado de manera directa al comercio local, con la celebración del Día del Niño y Día de las Madres ven un respiro que les permita mejorar las condiciones. El presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño López, asegura que los golpes que ha recibido el comercio han sido duros, sin embargo, el tesón de seguir en el servicio es lo que les ha permitido ir generando estrategias para mejorar la economía de la empresa, y las fechas especiales son un respiro a la crisis financiera que se encuentran atravesando.