Sin mucho ruido. Luego que al principio de la actual administración, que encabezaba el hoy exalcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, se dijera que tanto personal sindicalizado ahogaba las finanzas municipales, por lo que se acordó no autorizar al final del periodo administrativo sindicalizar a más personal. Sin embargo, con la presión del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y el incremento salarial también se incluyeron en la lista tres personas más a sumarse a la base sindical. Se dijo que la regidora por Morena, Laura Patricia Dautt Reyes, fue la primera en reclamar en dónde había quedado el acuerdo y por qué se estaba violentando, más cuando en esta lista hay personas que no cumplieron ni los tres años del periodo que está por cerrar. Sin embargo, de la noche a la mañana nadie más ha tocado el tema y sin querer atenderlo porque se encuentra según en veda electoral. Qué conveniente es sacar este tema cuando no hay claridad en las cosas.

¿Y los módulos del mercado? Muy desconcertada, la regidora Laura Patricia Dautt Reyes se cuestiona la falta de autoridad y poca seriedad de parte del Gobierno Municipal que preside Pier Angely Camacho de Ortiz, quien al parecer luego de que algunos cuantos locatarios se opusieran a que se construyeran seis módulos en el Mercado Municipal viejo, ésta va a ceder y mejor retirará el proyecto para utilizar la inversión de poco más de un millón de pesos para un panteón. Habrá que ver qué procede en el Cabildo que se realizará este martes, porque al parecer varios regidores brincarán con alguna toma de decisión, y es que andar cambiando de idea habla de la poca capacidad de gestión y diálogo.

Sumando fuerzas. Ayer se realizó un magno acto protocolario de toma de protesta a la nueva secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Angostura, donde se dieron cita dirigentes estatales y los abanderados del PRI para la alcaldía y la diputación local, al ser una organización pilar del partido para fortalecerse en las elecciones del 6 de junio. Y la nueva secretaria, Jesús Montes Castro, fue muy clara al exponer en su mensaje que desde la CNOP se trabajará para aportar a la victoria de la candidata Aglaeé Montoya Martínez, porque asegura que si ya hizo bien el trabajo al frente del Gobierno de Angostura, la segunda vez será mejor. Y entre halagos y compromisos la nueva dirigente expuso que su plan de trabajo está trazado y con su llegada habrá una renovación interna de la Confederación. Pero más allá de un acto, fue una demostración de que el partido tricolor está sumando fuerzas por todas las vías posibles para posicionarse.

En mute. Pareciera que la administración del Ayuntamiento de Angostura se ha mantenido detenida y solo algunos trabajadores sindicalizados y de confianza se encuentran en acciones. Lo que deberá poner en alerta al presidente municipal provisional Arturo Ávila Atondo, quien pareciera que no se encuentra manteniendo el control de la alcaldía, lo que habla que de tanto estar buscando esta oportunidad, no ha sido para ejercer y ofrecer trabajo, porque no se le ha visto acción que permita generar acciones de gobierno que noten la presencia del actual presidente en funciones.