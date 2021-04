Exige la renuncia. La regidora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt Reyes, exigió airadamente la renuncia del director de Desarrollo Social, Luis Antonio Higuera López. ‘Así de fácil’, dijo la edil, pues al no ser candidato en esta contienda electoral, debe estar atendiendo el cargo público que ostenta, por lo que señala debe renunciar si quiere trabajar en la campaña. A lo que la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho, mencionó que el tema se checó con Jurídico del estado y las cosas pueden proceder otorgando un permiso sin goce de sueldo para el funcionario municipal. Y es que la regidora Dautt Reyes reiteró en varias ocasiones que él no es candidato, por lo tanto, debe irse tras presentar su renuncia, pues la ley dice que los permisos se dan a quienes son candidatos y el director de Desarrollo Social no lo es.

Urge ganar. Es bien sabido el abandono que los sectores productivos han manifestado tener por parte del Gobierno Federal, es por ello que el coordinador de la campaña del candidato a gobernador por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora, Gilberto “Güero” Ojeda, expresaba recientemente que si bien se busca ganar todos los cargos de elección que están en juego, urge ganar la diputación federal, la cual busca Víctor Godoy, pues expresó que al tener presencia en el Congreso de la Unión, se puede trabajar para que los recursos y apoyos puedan llegar hasta los sectores que los necesitan. Finalmente, señalaba que si el candidato de Va por Sinaloa no gana estas elecciones, el estado se estancará en su desarrollo.

Estado civil. ‘En campaña los cumpleaños son no tan divertidos porque nadie nos pela’, comentó la secretaria general de la CNOP en el estado de Sinaloa, Diva Hadamira Gastélum Bajo, pues dice que nomás inician con estos trabajos todo mundo anda corriendo y se pone ‘en modo campaña’, del cual menciona que es el estado civil que por ahora tienen con las múltiples ocupaciones que tienen que desempeñar durante estos días.

No hay cargo chiquito. Y siguiendo con la también exsenadora, Diva Hadamira Gastélum, señalaba que muchos le han criticado por ocupar la Secretaría General de la CNOP, pues hay que recordar que ella ha estado trabajando en diversos puestos, como la diputación local, diputación federal y como senadora, a lo que asegura que no hay cargo chiquito, pues lo más importante es la actitud y poner el mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien.

Se viene lo más pesado. El personal de Bomberos Angostura se encuentra a un paso de lo que sería la temporada más pesada del año para ellos, la temporada de quema de soca, y es que aunque el comandante de la corporación, José Humberto Romo Valenzuela, señala que el equipo y unidades están en buenas condiciones y que con la llegada de la Policía Ambiental la gente ha hecho más consciencia sobre este tipo de acciones, la realidad es que aun así tienen sus limitaciones, y éstas son la falta de personal, pues es bien sabido que últimamente hay turnos en los que trabaja un solo elemento, además que con el tema de la escasez de agua los drenes podrían bajar su nivel y se tendrían dificultades para llenar los tanques de las bomberas.