Complicaciones financieras. Una vez más la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le suspendió el servicio a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pero no solo fue eso, pues además de quedar sin luz las oficinas de la paramunicipal en la cabecera angosturense, también se suspendió el servicio en las plantas potabilizadoras de La Reforma, Dámaso Cárdenas y Colonia Sinaloa, resultando afectadas cientos de familias. La situación para la Junta no es nada alentadora, pues a decir del gerente, Rogelio Camargo Gutiérrez, han tenido una baja captación de recursos en gran parte del 2020 y lo que va del 2021, lo que los deja prácticamente indefensos, y aunque han tratado de dialogar para llegar a acuerdos con la CFE, no se ha logrado concretar algo aún. No hay que olvidar que no es la primera vez que la Jumapaang se queda sin energía eléctrica, por lo que al parecer podría no ser la última tampoco.

El señalamiento. En Angostura en el gremio agrícola han surgido los primeros brotes de inconformidad contra la dirigencia del Módulo de Riego V-II, que preside Óscar Inzunza Inzunza. El señalamiento es porque no se les ha cumplido con el cuarto riego de auxilio a los cultivos de maíz como se había acordado, según afirman los ejidatarios de Juan de la Barrera, y además no se les permitió usar la bomba que es propiedad del ejido. En opinión de los afectados, existe un desorden al interior del módulo y no se autorizan los riegos porque aseguran que hay robos de agua, y como si no fuera poco un trato desigual que afecta a los pequeños productores y beneficia a los grandes, la inconformidad se hizo más grande este fin de semana, ya que las tomas de agua para los productores del ejido Juan de la Barrera fueron bloqueadas con montones de tierra. La situación por la escasez de agua es crítica y esto, al parecer, ya está ocasionando inconformidades que podrían estallar en disputas si no se solucionan pronto.

Otros que se van. De nueva cuenta en el Pueblo Mágico de Mocorito se registró una desbandada en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero esta vez quienes abandonaron las filas del partido optaron por apoyar el proyecto de la candidata de la alianza PAS-Morena, María Elizalde. Cabe mencionar que entre los nuevos elementos de la campaña de la candidata se encuentra el expresidente del PRI en Mocorito, Marcio Estrada Leyva, así como Irma Josefina Castro Sosa, activista política del PRI y que en su momento fue candidata a regidora; Jesús Ramón Valenzuela Carrillo, expromotor del PRI, quien estuvo trabajando para ese partido en el 2018; Abelino Gámez, ex secretario general del PRI; Octavio Velarde, exregidor del PRI; Celestino Leyva Medina, exsíndico priista en dos ocasiones de la sindicatura de San Benito; Macrina López Dueñas, reconocida activista política en la región sur del municipio, en Pericos, y Dulce Jazmín Velázquez Estrada, quien fuera encargada de finanzas del PRI en 2018.

Día del Trabajo. Tal como se había anunciado, el Día del Trabajo transcurrió sin desfile ni eventos masivos, incluso no se escuchó que ningún sindicato de la ciudad se manifestara, a excepción de la Sección 130 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pues según comentó su secretario general, Aarón López Liera, han emplazado a huelga para el próximo 20 de mayo si no se resuelve el tema del Contrato Colectivo de Trabajo, cuyo plazo venció el pasado 25 de abril. Y es que entre las múltiples inconformidades están luchando por mantener sus derechos laborales, ya que en el tema de las jubilaciones, aseguran que la empresa quiere eliminarlas para los trabajadores de nuevo ingreso.