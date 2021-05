Desconfiados. Incrédulos es como se muestran los docentes de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respecto a la vacunación anticovid para ellos, pues a decir del secretario general, Fernando Sandoval Angulo, dudan que el Gobierno federal cumpla con ello, pero por aquello de las dudas, ya todo el personal hizo su parte y se registraron en la plataforma mientras se indica la logística a seguir. Y es que como dice un conocido dicho, ‘cría fama y échate a dormir’, los maestros no olvidan la promesa que el Gobierno federal les hiciera cuando comenzó la pandemia en el 2020, de que les entregarían un equipo de cómputo para que pudieran impartir las clases en línea y que hasta ahora no les han hecho llegar, por lo que la postura es que mientras no estén todos debidamente vacunados, no regresan a las aulas.

Alarmante sequía. Desde hace ya varios días atrás se dio a conocer que varios municipios del estado se encontraban atravesando una difícil situación derivada de la sequía, entre los que se encuentra Salvador Alvarado, pues dadas las condiciones de la presa Eustaquio Buelna, por sus bajos volúmenes de agua, se han planteado medidas retrictivas como promover el ahorro del agua en un 20 por ciento en cuanto al uso público se refiere. La situación es realmente alarmante, pues a decir del director técnico del Organismo Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, Ramón López Flores, la presa opera actualmente con su reserva de agua, que es menor al 19 por ciento de su capacidad de conservación, y aunque garantiza el consumo humano, ahora sí que el abasto de agua a futuro depende en gran medida de la ciudadanía.

Fechas importantes. El Día del Niño arrojó un buen panorama a los comercios locales, según indicó el presidente de la Canaco Servytur del Évora, Carlos Alonso Orduño López, pues vieron un incremento en las ventas desde un 40 hasta un 70 por ciento, muy diferente a un año atrás, además que se dijo que los protocolos de sanidad fueron acatados debidamente por la ciudadanía, aunque en algunos establecimientos de comida así como en los cajeros automáticos de los bancos, se lograron ver largas filas ese día, por lo que esto implica que para las siguientes fechas festivas en este mes de mayo, se tendrá que reforzar la vigilancia y atención de parte de las instancias correspondientes para evitar que la sociedad se relaje, pues el COVID-19 está latente y todavía se siguen registrando nuevos contagios, por lo que se espera evitar un repunte de estos en las próximas semanas.

Vaya sorpresa. Quién iba pensar que los candidatos a las alcaldías y diputaciones de la región del Évora iban a estar tan bien portaditos, pues Juan Francisco Cancino Lezama, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del INE, explicó que no hay denuncias sobre destrucción o mal manejo de la propaganda política, pues al parecer no hay guerra sucia y se están conduciendo bajo mucho orden, pero aún falta un buen tramo para que concluya el proceso de campañas, por lo que esperan y sigan así de tranquilitos, pues no sería nada bueno que manchen su imagen, aunque es de reconocer que es una situación extraña ya que las campañas negras generalmente no faltan en estos procesos.