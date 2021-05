Sin impulso. El rescate de las tradiciones y costumbres indígenas no ha sido un tema en el que se destaque el Ayuntamiento de Angostura, porque se limitan a brindarles apoyos mínimos pero no hay un programa municipal de apoyo a las comunidades con población indígena mayo-yoreme. Y una muestra es que ayer se realizó la ceremonia de celebración a la Santa Cruz en un acto simbólico y con escasos apoyos para llevarla a cabo, porque a decir de la representante indígena en el Ayuntamiento, Rosaura Silvas, esperaban contar con el apoyo del Gobierno del Estado para contratar a danzantes de otros municipios, ya que no cuentan con un presupuesto suficiente al ser una subdirección. Pero más allá del acto de celebración, la realidad es que no hay muestras de que el Gobierno Municipal está interesado en mantener vivas las tradiciones y promover en las nuevas generaciones la cultura, la lengua y la danza.

Desaparecidos. El que parece dejó de existir y solo vivió en el proceso electoral anterior, en que el exalcalde Carlo Mario Ortiz buscaba la reelección, es el Grupo Auténtico del PRI (GAP), que encabezaba en aquel entonces el extesorero Everardo Angulo Valle. Desde entonces fue su debut y despedida, porque no se les volvió a ver conformados como grupo, menos generar reacciones de ataque contra el aquel entonces candidato, por lo que de la noche a la mañana ya no volvieron a aparecer. En este proceso electoral tampoco aparecieron ni para manifestar apoyo, por lo que el GAP solo quedó en eso, en un intento de autenticación de los priistas, que ahora se han mezclado con la derecha y la izquierda para abanderar a Liliana Cárdenas Valenzuela.

El titiritero. El candidato a la alcaldía de Mocorito por el partido Movimiento Ciudadano, Valerio Cervantes, se dice contento porque la respuesta que ha tenido la gente lo ha sorprendido más, porque dijo que ya hay un hartazgo de todo lo que huela a PRI, y que le han dicho que dar el voto a Morena-PAS en Mocorito a favor de María Elizalde es entender que el actual presidente municipal del Pueblo Mágico es quien estará detrás de todo moviendo y dirigiendo todo. Sin ser muy claro Valerio manifestó que éstas son las acciones que se ven reveladas en cada una de las acciones de campaña de la candidata.

Su propia encuesta. El que no cree en nada ni en nadie es el propio “Facilito”, quien dice que la única encuesta ganadora es la que él anda haciendo en la calle y que le da el triunfo a él como candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado. Jesús Alfredo Gaxiola Camacho, abanderado de Fuerza por México a la alcaldía, asegura sentirse contento con la gente porque de 10 que visita, de seis hasta ocho le dicen que lo van a apoyar y que su voto es seguro, por lo que ya se siente confiado y seguro de su triunfo electoral.

Incongruencia. Dicen que hay que tener vocación para ser maestros, pero aquí en la región del Évora al parecer hace falta tener profesores de corazón y amor al arte, pues existe un 30 por ciento que no acuden a los Centros Comunitarios de Aprendizaje, donde se apoya a niños con rezago educativo, porque están en la postura de que no regresarán a las aulas hasta no ser vacunados, sin embargo, cosa curiosa, no hace muchos días maestros del SNTE 53 y su líder, José Fernando Sandoval Angulo, estuvieron apoyando a Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, candidata a la alcaldía de Salvador Alvarado, en un nutrido evento. Aquí queda el dicho de que hay que tener cordura con lo que se dice y lo que se hace.