Con pocos votos se gana. A raíz de que son ocho los candidatos que aspiran a ganar la alcaldía de Mocorito, las rebanadas del pastel, como se dice coloquialmente, serán más chicas para cada uno, por lo que el candidato de Movimiento Ciudadano, Valerio Cervantes Gastélum, asegura que con 8 mil 500 votos, siendo realistas, ganaría la elección, por lo que decir que algún candidato arrasará con 15 mil votos sería una gran mentira, pues esta contienda es muy distinta a la anterior, cuando solamente eran cuatro candidatos y que el ganador obtuvo poco más de 9 mil votos. Además el abanderado del Movimiento Naranja afirma que serán los receptores del llamado voto de castigo, ya que señala que no tiene en su equipo a “gente quemada”.

A reforzar vigilancia. Mucho trabajo es el que se vendría encima para el próximo 10 de mayo, y es que hasta el momento no se ha emitido indicación alguna sobre el cierre de los panteones, al menos en la región del Évora, por lo que todo indica que estarán abiertos al público en esa fecha, así como días previos y posteriores. Aunque en el caso de Salvador Alvarado, la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, señala que todavía no se ha tenido una reunión para establecer lineamientos, se tendrán que acatar las medidas que se han venido dando desde que inició la pandemia mientras se definen las restricciones que se tendrán. Sin duda se viene mucho trabajo para el personal de Protección Civil y Seguridad Pública de la región, pues tendrán que estar muy pendientes de que no se registren aglomeraciones y que todos cumplan con las medidas sanitarias, además de evitar que la población caiga en relajamiento al visitar estos lugares.

Negro panorama. La actividad ganadera en la región enfrenta riesgos de mortandad de animales con la temporada de calor, a lo que se suma que las lluvias aún no llegan. Pero además de la escasez de alimento, el problema es la mala calidad de la pastura con la que cuentan, y pareciera que no hay soluciones al problema, porque las Asociaciones Ganaderas de la región no cuentan todavía con pastura para ofertar al ganadero a un costo menor que el del mercado, mientras que la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, que preside Luis Fernando Velázquez Serrano, ha reconocido en algunas de las visitas a la región que el problema de la sequía es grande y que se hace lo que se puede porque los periodos sin pastura son largos. Pero el problema es cada año, con menor o mayor crisis, y pareciera que no existe una estrategia que valga para lograr que los ganaderos se prevengan y se cuente con alimento en los meses de escasez.

Con diferencia. Quien al parecer supo a lo que iba y qué propuestas presentar ante el Congreso del Estado de Sinaloa una vez que ocupó el cargo como diputado local por el Distrito 09, fue Gonzalo Camacho Angulo, al suplir a José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien dijo que igual que el diputado con licencia, trabajará para que se logren las propuestas que desde que llegó han sido enfocadas a la salud en prevención al coronavirus, por lo que está a la espera que tanto todo el personal de salud reciba la vacuna anticovid, como también la ciudadanía que participará en la contienda electoral. Y es que no hay que olvidar que aunque ya es menor el número de casos positivos que se registran diariamente, el virus sigue presente y con cualquier descuido de la ciudadanía puede presentarse un rebrote, más en estos meses de campañas, pues son muchas las personas que a diario andan en la calle y tienen contacto con mucha gente, y así no se puede bajar la guardia ni un momento.