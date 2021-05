Una clase para ilustrar. Dentro de unos meses, en agosto para ser exactos, se llevará a cabo la consulta para decidir si se juzgará a expresidentes de la República, lo cual señaló el candidato a diputado federal por el Distrito 03 de la coalición Morena-PAS, Fernando García Hernández, quien para explicar el proceso se aventó una clasesita exprés de historia ante una pequeña multitud en Palmitas, Angostura, donde recordó además de quiénes encabezaron las otras tres transformaciones de México, a los tres personajes que fueron fusilados por órdenes de Juárez en el Cerro de las Campanas por traición a la patria, por lo que asegura la gente dirá que sí a la consulta sobre juzgar a los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, refiriéndose a este último como “el del copete”.

Ya era hora. Quienes empiezan a dar saltos de alegría son los productores de Angostura, quienes no veían su suerte a consecuencia de la falta de agua que ha sido un gran problema, y no solamente para ellos, sino para todos los sectores, ya que gracias a las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pueden llevar a cabo el cuarto riego de auxilio en los cultivos que, por cierto, ya se estaban viendo en las últimas por no contar con el vital líquido, por lo que ahora, con la reasignación de agua, están saliendo adelante. Y es que a decir de Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II del municipio costero, esto les genera un gran respiro, porque al parecer ganarán una de tantas dificultades que han enfrentado en el sector agrícola.

Problema constante. De nueva cuenta se encendieron los focos rojos en la Delegación de Cruz Roja Guamúchil, nada más y nada menos que por la falta de pago de algunas quincenas atrasadas al personal. Los trabajadores se cansaron de esperar promesas y dieron inicio al paro de labores a falta de un acuerdo justo con la Administración que encabeza Rosa Isela Parra, y fue hasta el día de ayer que la administradora comunicó algunas de las estrategias que pondrían en marcha para obtener recursos para cubrir nómina. Por el momento estarían saliendo un poco de la problemática, además que ayer mismo dio inicio la colecta anual, además de anunciarse oficialmente la rifa de autos que se tiene a nivel estado, por lo que solo es cuestión de tiempo para ver el rumbo de esta situación.

La esperanza. Hace aproximadamente una década que los precios de los granos no mantenían la estabilidad de la que gozan actualmente, y es precisamente esta situación lo que tiene a los productores del estado con esperanzas de tener una buena racha este año, y es que según comenta el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), Diego Obeso, a nivel mundial hay escasez de granos como el maíz, trigo y sorgo, lo que pone a Sinaloa en una posición bastante alentadora, pues aunque los precios en el mercado internacional son muy cambiantes, se habla de al menos 6 mil pesos por tonelada. Al menos pueden tener una buena temporada este año, pero aun así la incertidumbre no los abandona, pues esto es temporal y quién sabe cómo será la situación a futuro.