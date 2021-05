Sin resultados. Un asunto sin punto final es la quema del basurón que se encuentra ubicado en Villa Benito Juárez, pues ayer de nueva cuenta se incendió, causando graves daños ambientales y una fuerte humareda para los vecinos de la zona. A ver cuándo Hugo Soto Mata, director de Obras y Servicios Públicos, pone mano dura a estos actos inaceptables y detectan a los culpables. El detalle es que por más que se queja la ciudadanía, solo se anuncia que son los mismos pepenadores, pero no se llega a un control, situación que piden ser resuelta por todos los habitantes.

Sin estrategia. La desesperación aumenta para el sector agrícola de Angostura, porque ante la crítica situación de escasez de agua pareciera que no existen alternativas para enfrentarla. Y aunado a esto, se estima que hay un desperdicio de agua en módulos de hasta el 30 por ciento, a decir del presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, pero hasta el momento ni los ayuntamientos de la región del Évora ni los líderes de sectores han tomado cartas en el asunto para plantear estrategias viables, porque una de las que considera la Junta Local de Sanidad, el bombardeo de nubes, como una acción arriesgada pero necesaria, no es bien recibida por todos los agricultores, porque se tiene la mala experiencia de que hace muchos años se estuvo pagando una cuota para dicho programa de inducción de lluvias y nunca se realizó. Ante este sombrío panorama se requieren acciones en el corto plazo, porque de no llegar pronto las lluvias los problemas empeorarán.

No soy de aquí, ni soy de allá. El que parece hacerle segunda al compositor Cabral con la canción: No soy de aquí, ni soy de allá, es el exsecretario del Ayuntamiento de Mocorito, José Noé Contreras Avendaño, quien tras abandonar las siglas del partido que lo hizo el alcalde más joven en la historia del Pueblo Mágico, el PRI, se internó en las siglas e ideales del Partido Sinaloense (PAS) por varios años, defendiendo a capa y espada los ideales del partido que le negó volver a ser el alcalde pero le brindó ser el segundo a bordo en la actual administración, que dicho no está de más, pero con muchas limitantes y restricciones fue el segundo, hasta que salió en busca de mejores horizontes y con visión en Morena, que tras la coalición con su reciente expartido decidió regresar a sus amores del pasado y volver al PRI. Regreso triunfal que hizo público en la visita de la senadora Beatriz Paredes, en donde muchos empezaron a rumorar que había visto la luz como el expresidente sustituto Flavio Sánchez Rivera al regresar al tricolor.

Un problema. Los empresarios locales no solo atraviesan la crisis por la pandemia y la caída de las ventas en el año anterior y lo que va de éste, sino que también presentan una serie de enfado y desinterés de los trabajadores por querer cumplir sus funciones, lo que lleva a generar una especie de rotación de personal y en muchas ocasiones el abandono de funciones sin previo aviso. El director de Desarrollo Social en Salvador Alvarado, Christian Zavala Obeso, asegura que por el alto número de vacantes se han realizado ferias del empleo virtual y el interés es sumamente poco, por lo que asegura que es necesario realizar un estudio y determinar las causas de lo que lleva a esta situación laboral.