Lo mismo de siempre. Una vez más los candidatos a la diputación local por el Distrito 09 dieron muestra de las pocas propuestas viables, concretas y adecuadas para las necesidades imperantes en los municipios de Salvador Alvarado y Angostura. Esto en el debate público realizado ayer por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues no se presentaron confrontaciones y muy pocas contrarréplicas. Lo que destacaron fueron las promesas y la promoción del voto, pero escasearon propuestas en la plataforma electoral presentada por cinco candidatos y una candidata. Cuando parecía transcurrir la calma, aparecieron señalamientos por la falta de trabajo hacia quienes han estado en el poder, de parte de la candidata de Movimiento Ciudadano, Marisol Sáinz García. Se dirigió tanto a José Manuel Valenzuela como a Ambrocio Chávez Chávez para cuestionarles el porqué cuando han estado en puestos públicos no han hecho algo por la gente, pero ninguno de los candidatos usaron su tiempo para la contrarréplica. Un debate con civilidad pero carente de ideas y de las típicas promesas, donde incluso algunos de los candidatos tuvieron que leer lo que tenían que decir, porque al parecer en el mes de campaña no han logrado dominar su plataforma electoral.

Más vale asegurar. En repetidas ocasiones el sector primario ha manifestado su descontento bajo el argumento de que el Gobierno Federal les ha limitado mucho los apoyos y los tienen en el abandono, inconformidades que atañen tanto al sector agrícola, como al pesquero y ganadero, lo cual pareció tomar mucho en cuenta el candidato a la diputación del Distrito 09 por la coalición Morena-PAS, Ambrocio Chávez Chávez, quien durante el debate de candidatos del IEES de lo primero que habló fue de que en la agricultura se requieren créditos y trabajar la parte industrial, mientras que los pescadores necesitan apoyos para combustible y motores marinos, así como estabilidad para sus familias, y ni qué decir de la ganadería, donde señalaba que se necesitan créditos urgentemente. Tal parece que las inconformidades que constantemente han señalado estos sectores hacia la Federación, son la llave con la que los candidatos buscan llegar al electorado, pues están conscientes de que se está hablando de las actividades que mueven a Sinaloa económicamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Buscando la manera. El que anda de aquí para allá viendo qué actividades hacer para mejorar el turismo y mejorar la economía en el municipio de Mocorito es el director de dicha área, José José Norzagaray Parra, quien ahora que se cerró el Campo de Girasoles, que atraía a cientos de personas, anda promoviendo un campo orgánico que tiene diferentes cultivos para atraer a visitantes, ya que a decir del funcionario, se está en una temporada donde se cuenta con pocos turistas y la intención es que se interesen en visitar este campo, y no es para menos, pues tiene que buscar de alguna manera estrategias para salir adelante y que el área siga rindiendo frutos, ya que si no es así, menos turistas se van a tener en el Pueblo Mágico y con ello también la economía caerá considerablemente, debido a que esta actividad juega un papel importante para su crecimiento.