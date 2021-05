Con todo y condición. Quienes dijeron ya no nos la vuelven a hacer una vez más son los socorristas de la benemérita institución de Cruz Roja de la ciudad de Guamúchil, que ante el cubrimiento de la deuda nominal, por la cual se había hecho un paro de labores, dijeron que si no se les hace llegar el dinero después de la fecha correspondiente volverán a aplicar el paro de labores, pues ya están cansados de que no se les pague a tiempo y anden batallando, y a quien se lo dejaron muy claro fue a la administradora Rosa Isela Parra Soto, a quien dijo que luego de que les hizo llegar el pago el pasado martes se le comentó que esperan que se cubra en tiempo y forma cada quincena, para que se ponga las pilas y tome en cuenta de lo que puede pasar en caso de que nuevamente se les atrase algunos pagos, por lo que tendrá que seguir trabajando en gestiones para no vérselas tan difícil, porque cada vez más se complica reunir el dinero necesario.

La eterna solicitud. Las personas con discapacidades diferentes en el municipio de Angostura han hecho una petición de manera constante, primero solicitando la mejora de las banquetas, que tengan mejor calidad, y ahora han insistido al municipio, que dirige Arturo Ávila Atondo, que comerciantes no invadan las banquetas, debido a que las personas que tienen un problema físico-motriz se la pasan cruzando obstáculos en la banqueta, o quienes tienen que hacer uso de espacios más grandes, como quienes andan en sillas de ruedas, prefieren moverse por las calles. La coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad, Mónica Angulo, asegura que es cuestión de ordenamiento y respeto, pero se requiere un trabajo desde la autoridad municipal.

El emprendedor, de la política. De entre todas las frases que distinguen al diputado “Chenel” Valenzuela no hay cuál escoger, porque tiene varias que utiliza como carta de presentación. Pero una de las últimas frases con las que se presenta ante el pueblo para dar muestra de su gran capacidad como político, es que es un “emprendedor” pero de la política, porque poco se conoce de sus actividades comerciales o de negocios. Así se presentó en el pasado debate realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con los candidatos a la Diputación Local del Distrito 09, pero sobre la pregunta que se les planteó a los candidatos, de cómo garantizarán la viabilidad de las leyes para que el ciudadano sea tomado en cuenta, no respondió cómo y cuáles propuestas implementará. Más bien hizo uso de su discurso para describir sus cualidades y habilidades como hombre de política, pero dejó mucho qué desear en cuestión del trabajo al que se abocará para que su función en el Congreso se vea reflejada en beneficio de los habitantes del Distrito 09 que busca representar.

¿La buena? El que se pondrá a prueba como gestionador es el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, quien después de 15 años que El Salitre tuvo una ruta de camión, ésta no está operando porque el chofer tuvo problemas personales, pero está en la búsqueda de un nuevo chofer responsable. A ver qué sale de ese tema y si se animan a tomar esa ruta, porque en ocasiones solo traen a un pasajero a Guamúchil, ya que es poca la afluencia de gente que lo utiliza debido a que prefieren venirse de raite.