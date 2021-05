La réplica. Vaya sorpresa la que se llevó el candidato de Fuerza Por México a la alcaldía de Salvador Alvarado, Jesús Alfredo “Facilito” Gaxiola, durante la transmisión en vivo del Conversatorio organizado por esta empresa editorial entre los cuatro candidatos punteros, cuando muy seguro de su acusación se dirigió al candidato de Morena-PAS, Armando “El Iguano” Camacho Aguilar, para señalarlo de malos manejos financieros en su periodo al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, pero no se esperaba la réplica del contendiente morenista Armando Camacho, que con documentos en mano le respondió y le mostró el resultado de una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado, donde aseguró que se le deslinda de toda responsabilidad durante su periodo al frente de la Japasa, y afirmó no tener absolutamente ninguna cuenta pendiente con la ley. Por si las dudas, el candidato Armando Camacho lo invitó a analizar el dictamen, para que lo analice, le dijo, mientras le señalaba el documento.

Firme con la decisión. Cuando al candidato a la alcaldía por Salvador Alvarado por el partido Fuerza Por México, Jesús Alfredo Gaxiola Camacho, se le lanzó la pregunta que llegó a través del espacio del lector durante el Conversatorio de Ideas y Propuestas, en el que señalan a todos los candidatos como priistas, el color se le vino al rostro y la incomodidad lo hizo acomodarse en varias ocasiones en el asiento, y dijo firme que ya no volvería a Morena y al PRI, porque es un hombre de palabra. Lo que no debe negar “El Facilito” que sus ganas de sumarse y abanderar una candidatura a la alcaldía la alberga de hace años, por ello abandonó al PRI, por eso buscó de manera intensa empatizar con los ideales de Morena y su líder Andrés Manuel López Obrador, y finalmente, cuando recibió el apoyo en Fuerza Por México, se dijo hombre de palabra y al PRI y Morena ya no los vuelve a ver como una opción de sumarse a abanderar su aspiración a ser alcalde.

Tranquilo y sin apuros. El candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado por el partido Movimiento Ciudadano, Paciano Mojardín Heráldez, muy tranquilito y sin mucho movimiento por arremeter contra los otros aspirantes fue como estuvo en el pasado Conversatorio realizado por esta casa editorial a los aspirantes a la presidencia municipal, cuando era turno de presentar sus propuestas y sobre todo de responder a los cuestionamientos, y muestra de ello que hasta en modo se puso cuando se le cuestionó de la actividad cacahuatera, y pues cómo no, si es una de las actividades que desarrolla y tiene la confianza de que los agricultores que se dedican a esta actividad le brinden su voto, que en pleno Conversatorio muy firme dijo que puede contar con la ayuda de ellos.

Con el sentimentalismo. Liliana Cárdenas Valenzuela, aspirante a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, buscó durante el cierre de su participación en el Conversatorio de Ideas y Propuestas, en donde se invitó a los cuatro candidatos punteros según la encuesta publicada por EL DEBATE, a empatizar con la sociedad alvaradense que ha perdido un familiar por la pandemia, al mencionar la pérdida de un familiar y que fue quien la motivó a ser parte del servicio público, situación que no logró enganchar con los alvaradenses.