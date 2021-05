Sin garantía. Aunque ya están vacunados cerca del 85 por ciento de los maestros de la región del Évora, de acuerdo con el reporte estimado de la Coordinación de Servicios Regionales, los docentes no están muy convencidos de que con la vacuna es suficiente para un regreso a clases, ya que se requiere del apoyo del Estado y de la Federación para poner en condiciones a todas las escuelas. Y a decir del dirigente sindical de la sección 27 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación, Everardo Meléndrez, desde la propuesta de la SEPyC del regreso a las aulas se manifestó el desacuerdo porque no solo se requiere estar vacunados sino también en condiciones adecuadas en los planteles y contar con insumos para acatar los protocolos sanitarios, por lo que la reapertura se ve complicada porque la vacunación no es garantía y se espera que se avance en los pendientes que faltan para procurar la integridad de todos en las aulas.

La otra campaña. Con movimiento muy fino y sin mucho ruido, solo con asuntos meramente educativos, se le ha visto en los últimos días al secretario de Eduación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, en su recorrido por la región del Évora. Primero fue para invitar a la gente de la serranía de Mocorito a sumarse y a que conozcan a los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) y luego a un recorrido por los dos puntos de vacunación. Solo hizo presencia, porque no hubo pronunciamiento alguno, solo supervisar y saludar a uno que otro profe que se encontró a su paso.

¿Y los resultados? Los accidentes en motos son el pan de cada día en Salvador Alvarado, por eso es que Juan Carlos Barraza Morales, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, debe de poner más mano dura con el programa de uso de casos, del cual ya no se ha escuchado mucho al respecto, y a lo que se ve en las calles tal parece que no se aplica porque se ve a motociclistas que no hacen uso de este artefacto, placas y menos imaginar que tengan el uso de licencia para conducir. Pero lo que le falta al comandante es que se empiece a restringir la circulación y por lo menos dar un curso intensivo del manejo de estas unidades de dos llantas debido a que lo que menos tienen es pericia para conducir.

¿Y los candidatos? Quienes dijeron vámonos que se nos hace tarde el pasado domingo fueron los ganaderos de la región del Évora que se reunieron para hacer una cabalgata en el Pueblo Mágico de Mocorito, al estar esperando al candidato por la presidencia municipal, Óscar Camacho, por el PRI, a quien se dijo invitaron con anticipación y nunca llegó al punto de reunión, pues se llegaron las 10:00 las 10:30 y ni sus luces del candidato que decidieron mejor irse sin él y que el sol les azotara más fuerte, y no es para menos, pues a pesar de que se estableció una hora y muchos llegaron antes, el aspirante por el PRI nunca que se indignó en llegar o en decir no los voy a poder acompañar o bien mandar decir con alguien el motivo de su falta, que mejor dijeron vamos que se nos hace tarde.