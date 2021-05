¿Señal de alarma? Ya se presentó lo que podría ser la primera señal de alarma de un problema que cada año ocurre en las parcelas del municipio de Angostura, y es la quema de soca. Y es que aunque ya está tipificada como un delito ambiental, se percibe complicado el combate, porque con las primeras trillas de maíz se tiene evidencia de una quema captada el pasado lunes en el tramo carretero hacia la comunidad Leopoldo Sánchez Celis, en las cercanías con el ejido Dámaso Cárdenas, pero lo más lamentable es la falta de denuncia o quizá de desconfianza hacia las autoridades municipales de que se atienda el reporte, porque tanto en la Dirección de Ecología, como en la Policía Ambiental, no se tenía ningún reporte hasta el día de ayer de dicho caso, así como tampoco en la estación de Bomberos, pero de las reuniones previas que se realizaban en estas fechas para coordinar las acciones de combate a la quema de soca antes de que éste se convierta en un problema mayor, no se ha anunciado nada de parte del alcalde provisional Arturo Ávila Atondo. Quizá hasta que sea un problema que afecte a la población se tomarán cartas en el asunto.

En combate. En donde ya pusieron manos a la obra ante el combate de los moscos transmisores de dengue que andan con todo es en el municipio de Angostura, donde autoridades municipales aplicaron el dicho de más vale prevenir que lamentar, e incluso el propio médico municipal, Ismael Angulo Meza, agarró una unidad con dispersores y se dirigió a las comunidades para empezar a fumigar contra el mosco y que de esta manera la población no tenga temor ni preocupación por su salud. Y no es para menos, pues ésta es la temporada del año en la que más se presentan y con ello puedan aumentar los índices de casos de dengue, zika y chikungunya, que es lo que andan previniendo, por lo que entre más rápido implementen acciones, mucho mejor, y vaya que es mejor, pues así tampoco reciben constantes llamados quejándose de los molestos insectos que no dejan ni a sol ni a sombra a la ciudadanía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Preocupante escasez. La falta de agua está golpeando fuerte a casi todo el estado, y en el caso de la sindicatura de Palmitas, en el municipio de Angostura, no es la excepción, pues a decir del síndico, Adrián Medina Ramos, sufren mucho esta escasez, al grado de que ya han quedado sin una gota de agua hasta por tres días, lo cual es una señal de alarma para todos, pues se han planteado estrategias y actualmente se lleva a cabo una de ellas, y es que a través del Módulo de Riego V-I fueron apoyados para bombear agua del canal Humaya a la planta que los abastece en la localidad, pero aquí se tiene una tarea que incumbe a dos partes, a quienes abastecen el servicio y quienes lo reciben, por lo que de poco o nada sirve el esfuerzo que se hace por llevar el agua hasta los hogares, cuando hay quienes la derrochan regando la calle o en otras actividades que se pueden evitar.

Apretando el cinturón. En la ciudad de Guamúchil son constantes los operativos para tratar de conscientizar a los motociclistas de que deben circular con precaución y bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar accidentes, cuidando así sus vidas y las de sus acompañantes, pero al parecer ha faltado mano dura por parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado para lograr un resultado contundente en este tema, pues las faltas al reglamento vial son constantes en las calles de la ciudad, tanto por la falta del casco en los motociclistas, así como la falta de placas en sus unidades, y ni qué decir de la manera en que circulan por las calles, lo que deja ver también la gran falta de cultura vial.