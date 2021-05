Las celebraciones. Tras cerrar el enlace digital con el IEES, quienes coordinaron el primer debate oficial con los candidatos a la alcaldía de Salvador Alvarado, los aspirantes se dedicaron a celebrar su participación y declararse ganadores del evento, en donde dieron a conocer las mejoras que harían en los diferentes rubros aun sabiendo que la situación financiera por la que atraviesa el municipio no es buena. Mientras Pedro Alonso Heráldez, del PT, Aleida López, de RSP, y Ana Cristina Irízar, del PVEM, solo hicieron movimientos de flayer en sus cuentas de redes sociales, la candidata del PRI, Liliana Cárdenas Valenzuela, en las instalaciones de su partido con un pequeño grupo, el candidato de Morena-PAS, Armando Camacho, se fue a la Plazuela Municipal Pedro Infante para celebrar en grande con un nutrido grupo de seguidores, encuentros en donde se les ha olvidado que hay año pandémico y que no se ha levantado pese a la aplicación de vacunas a los diferentes grupos por edades. Lo que habla que dentro de los equipos de campaña no se cuenta con el coordinador de salud, a fin de evitar aglomeraciones que generen contagio.

El ganador. Pónganlo donde lo pongan, el regidor con licencia, Romeo Gelinec Galindo, es el único ganador de los candidatos que presentaron su registro ante el IEES. Desde hace dos administraciones que su trabajo ha sido focalizado a la silla presidencial y desde el periodo 2014-2016 se fijó esa meta, y aunque en el siguiente solo estuvo como asesor de un regidor de su recién partido el PAS, trabajó para que lo nombraran candidato. En esta ocasión, que estuvo más cerca, la situación de coalición lo llevó a detener su aspiración, mas su habilidad política le permitió quedarse en la lista de los regidores pluris y de mayoría relativa, lo que lo pone como el candidato ganador. Ahora bien, ¿qué le convendría más a Romeo Gelinec Galindo, ser el regidor de la planilla ganadora, en donde tendrá que ceder y sumar a las acciones de su presidente municipal, o ser el opositor que le permita mayor espacio de reacción a la crítica?

Una bola de nieve. El tiempo pasa y el Tianguis del Centauro sigue creciendo. Cada fin de semana hay más ciudadanos que se están instalando para vender sus mercancías y con ello sacar para el pan de cada día, sin embargo, las autoridades municipales, con responsabilidad directa del oficial mayor José Antonio Gallardo Angulo, no dan con bolas, ni señales de humo para tener controlada nueva reubicación, así como la instalación de los nuevos comerciantes. Se había dicho que se tenían terrenos listos para reubicarlos, pero no se ha hecho nada de avance al respecto. Esta bola de nieve que pudiera estarse deteniendo por el periodo electoral, les pudiera acarrear un serio problema, porque se ha dejado crecer este tianguis, que no cuenta con ordenamiento ni medidas sanitarias, menos de organización interna.

Santito de cabeza. Los productores del municipio de Mocorito están rezando con el santito de cabeza para que se acerquen lo más pronto posible las lluvias y así ellos tener certeza de que las siembras que vayan a realizar en tierras de temporal sean redituables y no resulten afectados como el año pasado, ya que a consecuencia de la falta de lluvias se las vieron negras y pues no quieren volver a pasar por la misma situación, que a decir del líder del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso “Güerito” Acedo, no pierden las esperanzas de que llueva para que de una vez por todas tan siquiera ganen una, de tantos tropiezos que han tenido, y se den las condiciones para que tengan buena producción en los granos como en pastura para el ganado, de lo cual han estado batallando mucho.