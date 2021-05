Haciendo el llamado. Es como anda el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) Manuel Beltrán Urías con los morosos de la paramunicipal, porque dijo es necesario para la compra de herramientas y equipo para resolver situaciones y atender lo más pronto posible los reportes de la ciudadanía, es por ello que deben de cumplir con los pagos y que de otra manera no pueden operar al cien por ciento como la misma gente quisiera, y pues cómo no si con tantos llamados no se dan abasto y mucho menos sabiendo que en la paramunicipal se le adeuda. Pero más allá de atender quejas la realidad es que los tiene apretándose las manos para poder obtener el recurso que le permita cubrir con los pagos quincenales de los trabajadores sindicalizados y personal de confianza. La primera quincena del mes de mayo tardó tres días más en cumplir este compromiso y aunque estableció un pacto para que no vuelva a pasar, no ha dicho de dónde o cómo va a obtener este recurso, que es más apremiante.

Tema pendiente. Aun cuando en sesión de cabildo se presentó la intención de hacer un cambio de uso del recurso destinado para los seis espacios en el estacionamiento del Mercado Municipal, para destinarlos a la ampliación del Panteón Municipal nuevo, la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, tendrá que ponerse a trabajar y gestionar para terminar o dejar avances de un nuevo panteón que cumpla con la urgente necesidad que amerita ya el municipio. El Panteón Municipal viejo ya no cuenta con espacios para sepultar, el panteón nuevo en la colonia Pedro Infante en las mismas condiciones, y el de la sindicatura de Villa Benito Juárez, el cual ya queda al 15 por ciento de su capacidad, lo que la pone a agilizar el paso en este trámite y llegar a acuerdos para no dejar esta papa caliente a la siguiente administración.

Nadando de muertito. En la Dirección de Ecología del municipio de Salvador Alvarado se encuentra nadando de muertito su directora, Karina Camacho Mejía, quien pareciera que se le ha olvidado que su función directiva le permite realizar y ejercer proyectos en bien de la ciudadanía. Desde la administración que dirigía el exalcalde Carlo Mario Ortiz, y a iniciativa del mandatario, se iniciaron los proyectos de arborización del camino que conduce al pueblo de la Ciénega de Casal, donde se plantaron cuatro mil árboles, en el acto de arranque se comprometió a Karina a coordinarse con los pobladores para plantar en el arco de entrada bugambilias, las cuales nomás no hay nada de este proyecto de arborización. Los regidores en sesión de cabildo pidieron llamarla a cuentas porque al ya no estar su principal impulsor, el proyecto que tuvo una jugosa inversión, se secaron de a buenas. Ahora recientemente ya se analiza la reapertura del parque Los Mezquites Track, el mismo que no tuvo ni la más mínima visita de la funcionaria, menos echarle una manita para que este espacio que estuvo más de un año sin el acceso y uso de los alvaradenses, llegaran a encontrarse con un parque diferente y rescatado para las familias. Sin duda un fuerte padrino político la tiene en ese espacio, porque su trabajo es nulo y sin resultados.

Los contrastes. De buenas noticias se habla muy poco, pero hay una que tiene contentos a los funcionarios municipales y estatales de las direcciones de economía y del sistema estatal del empleo, porque en el último corte del mes de abril del presente año se encontraron cifras alentadoras de mil 061 nuevos empleos formales en la región del Évora. A decir del director del Sistema Nacional del Empleo en Sinaloa, Arturo Torres Sato, es una tendencia de repunte a nivel estatal y que es una muestra de la recuperación de la confianza en la inversión. Pero si se conoce a detalle la cantidad de nuevas vacantes por municipio, es sin duda Salvador Alvarado donde más se crearon plazas laborales. Hasta aquí todo bien si no se toca el tema de la informalidad, donde está el verdadero reto, ya que son los sectores productivos los que generan dichos empleos y las autoridades cuentan las cifras. Pero de las acciones para incidir en el cambio de los informales a la formalidad se conoce poco.