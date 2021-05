Con permiso y todo. Un rumor que ha crecido en inconformidad entre muchos de los militantes priistas que han hecho campaña a favor de su candidata del PRI, PAN y PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela, que tras pedir permiso como director de la Juventud en el municipio de Salvador Alvarado, Juan Carlos Vega, debido a que se encuentra en la lista de aspirantes a las regidurías pluris, no realice campaña en el municipio, sino que se le ve más activo y en eventos del candidato a la presidencia municipal de Mocorito por el mismo PRI, Óscar Camacho Rodríguez, situación que ha generado descontento, debido a que trae la bandera dentro del partido y sin respaldar la planilla en la que él se encuentra registrado, mientras tanto, en el Ayuntamiento no hay respaldo, como si se le estuviera guardando el espacio.

Preparados. La alta temporada de cosechas ya está por iniciar en la región del Évora, y con ello se sabrá si las acciones que tiene contempladas la Policía Ambiental en Angostura -Policía que inició operaciones en el mes de junio y es la primera corporación en este tipo de acciones en el estado de Sinaloa-, de ir tras el rescate y protección del medio ambiente y poner un alto definitivo a tanta quema de soca, dará resultado. Acción por la cual sin duda ocuparán el respaldo total del presidente municipal provisional Arturo Ávila Atondo, porque ya lo han dicho elementos del Cuerpo de Bomberos que dirige José Humberto Romo Valenzuela, que atender la quema de basurones municipales y clandestinos les ha absorbido el recurso destinado del presupuesto, y la quema de soca es un problema que de no tener acciones determinantes será el cuento de nunca acabar, así les ponga más elementos de la nueva policía que cuidará el medio ambiente.

Un problema con otro. Las descargas del drenaje al río Mocorito que por años han existido en el municipio de Salvador Alvarado y que afectan al municipio vecino de Angostura, no es un tema exclusivo y esto lo saben muy bien sus vecinos, y es que también están presentes las descargas de aguas negras de las comunidades de Angostura. Es en San Isidro donde no dejan de fluir las aguas negras hacia el río, el problema está a la vista de todos desde el año pasado, ante autoridades y ciudadanos, y parece ser que la descarga es resultado del entubado que se realizó no hace más de un año para desviar el problema de drenaje que afectaba a viviendas y que brotaba por las calles, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado buscó solución, ¡pero arreglando un problema con otro! Aun cuando se comentó en aquella ocasión a los habitantes que sería una medida provisional, la realidad es que aún no se conecta el tubo con la laguna de oxidación y ahí está cada día la descarga hacia el río, sumándose a la fuerte contaminación del río. Ahora este problema le toca atenderlo al gerente en turno, Rogelio Camargo, que ya de por sí está rebasado de reportes de drenaje, pero aquí el caso es la contaminación diaria que se está generando al entorno natural y a la salud pública, por lo que tanto la Jumapaang como el presidente provisional Arturo Ávila Atondo habrán de tomar cartas en el asunto o seguir ignorándolo como se ha hecho hasta el momento.

Mejor de lejos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que dirige Miguel Ángel Murillo, brilla por su ausencia en Salvador Alvarado, pues mucho se dijo que se iba a instalar en el municipio una oficina auxiliar que permitiera atender al consumidor, pero nunca se supo nada. Tras paredes del Palacio Municipal se comentaba que no era benéfico que se instalaran en el municipio, porque lejos de ayudar a tener control de los empresarios, éstos tendrían que tener metas para sancionar, mismas que le tendrán que ser de utilidad para mantener operativa la oficina que había prometido instalar. Situación que al enterarse muchos de los empresarios, les dio temor, que ahora lo que piden es que ni se arrimen al municipio y ojalá las oficinas queden instaladas en Culiacán.