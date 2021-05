En alerta. Tras el asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva en un tramo carretero de Salvador Alvarado, la alerta no solo es en materia de seguridad, y es que además del temor que impera con estos hechos entre la ciudadanía, se vienen consecuencias para diversos sectores, siendo uno de los más afectados el comercial, pues la violencia puede repercutir de manera negativa, y así lo sienten los líderes del comercio local, como el presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño López, pues con este tipo de hechos se estigmatiza un lugar y esto trae consecuencias como que la gente deje de visitarlos y, si no hay turismo, tampoco habrá crecimiento económico por medio de las empresas locales.

Sumados. Tras no figurar en estas campañas electorales por la presidencia municipal en Salvador Alvarado, el Partido Encuentro Solidario (PES) al parecer encontró hacia dónde encauzar a su gente o parte de ésta, pues encabezados por la exregidora del Ayuntamiento alvaradense, Mayté Figueroa Félix, anunciaron su total apoyo a los candidatos de la alianza Morena-PAS, Armando “Iguano” Camacho y Ambrocio Chávez, para la alcaldía y diputación del Distrito 09 respectivamente. Pero hay que recordar que, de novedad, esto no tiene mucho, pues solamente faltaba darle formalidad al asunto, ya que Mayté Figueroa ya se había visto en repetidas ocasiones mostrando su apoyo al candidato a la alcaldía. Ahora bien, la también excandidata a la presidencia municipal señalaba que en su momento obtuvieron un 3 por ciento de los votos, lo cual le sumaría hasta 2 mil votos a la coalición Morena-PAS. Será cuestión de tiempo para ver si en verdad traen consigo el arrastre que dicen tener.

Primero lo primero. Las cosas se hacen con orden, pareció decir el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la diputación federal por el Distrito 03, Sandro Alonso Navarro Montoya, quien al referirse a la problemática de la descarga de aguas negras hacia el cauce del río Mocorito, en Guamúchil, dijo que primero hay que atender esta situación antes de pensar en un proyecto turístico como el malecón a la orilla del río que hace algunos días presentaba el candidato a la alcaldía, Armando Camacho, de la alianza Morena-PAS. Ayer Navarro Montoya junto con los candidatos de RSP a la diputación local, así como alcaldías de Salvador Alvarado y Angostura, manifestaron su postura ante esta situación, señalando un ecocidio en el río. Pero a ver si una vez que pase el periodo de campaña el tema se continúa abordando, y mejor aún, si se le busca alguna solución.

¿Y las autoridades? Quienes no están viendo lo duro, sino lo tupido, son los ganaderos del municipio de Salvador Alvarado, que por la falta de alimento de calidad sus hatos están sufriendo de anemia por los bajos nutrientes que están recibiendo de pasto seco y que, de acuerdo con el líder ganadero Salvador Alonso González Sánchez, temen que se les mueran los animales, por lo que aquí se preguntan dónde están las autoridades, y es que prácticamente desde que inició la pandemia los ganaderos se las han visto difícil, por el alto costo de las pacas y la escasez de agua, por lo que de pastura fresca, ni sus luces, mientras que para las autoridades, los ganaderos como si no existieran, mientras que solamente les queda esperar que se les brinden apoyos para salir adelante y no verse afectados por enfermedades que acaben con sus animales. A ver si cuando ya no haya ningún animal en pie salen a dar la cara y les da por tratar de hacer algo, lo cual ya sería demasiado tarde.