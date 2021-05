La denuncia. La que en conferencia de prensa y acompañada de su equipo de candidatos a regidores denunció hostigamiento de parte del candidato a la presidencia municipal, Armando Camacho Aguilar, fue la también aspirante a este espacio de elección popular, Liliana Cárdenas Valenzuela, quien dijo que su grupo de mujeres y su estructura han venido sufriendo acoso y hostigamiento de parte del equipo de Armando Camacho Aguilar, por lo que pidió respeto y civilidad política a las formas de trabajar. Sin embargo, la respuesta llegó en un par de horas, y fue el propio candidato, que también en conferencia de prensa dijo que les falta tiempo para atender los proyectos de campaña que traen y no para otras cosas que no sean de Morena-PAS y su proyecto por la presidencia municipal de Salvador Alvarado. Armando Camacho Aguilar quiso dejar muy en claro que son de menor importancia los señalamientos de su contrincante Liliana Cárdenas, y la invitó a que si tiene que realizar alguna acusación, se vaya directo con el organismo electoral, el cual es el encargado de atender este tipo de acciones.

Dando el extra. Esfuerzos por sacar su campaña y hacer de este proceso una oportunidad en la vida política son los que realiza Jesús Alfredo “El Facilito” Gaxiola Camacho, quien no va a negar que el deseo de ser candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado lo había anidado en su corazón desde que fue el líder del tricolor, y que hoy, con el partido de reciente creación, Fuerza Por México, lo ha concretado, sin embargo, pudiera ser que la falta de un recurso financiero más solvente no le permita realizar todo lo programado en su mente, pero también le falta concretar que sus proyectos de campaña vayan encaminados a ser más aterrizables. Lo que planteó el día de ayer en su acostumbrada conferencia de prensa, en donde dijo que una de sus propuestas de campaña es la de remodelar los mercados municipales. Aquí viene la pregunta: ¿Qué es lo que hará en ellos?, porque todos sabemos que recientemente se acaba de remodelar el mercado viejo, Pablo Macías Valenzuela, y en el mercado nuevo los locatarios siguen aún realizando las aportaciones que les corresponde como beneficiarios. ¿Será que durante su campaña no le ha tocado recorrerlos y no se ha dado cuenta que el trabajo ya se hizo? Lo que sin duda tiene mucha razón, es que el mercado de Tamazula ll necesita ser rescatado.

De nueva cuenta. Lo que se creía ya no se iba a repetir este año, de nueva cuenta ya se presentó, con las primeras protestas de agricultores de la región del Évora por falta de pago a sus cosechas de parte de bodegueros. La manifestación de un grupo de productores de granos afuera de una bodega de Guamúchil realizada hace días, es una muestra de la incertidumbre que persiste en el sector agrícola para que se les garantice el pago de sus granos, porque a decir de los manifestantes, no se les cumplió el acuerdo de que recibirían su pago en el tiempo acordado, como ellos cumplieron “en tiempo y forma”, señaló uno de los agricultores y quien fuera aspirante del PRD a la diputación local por el Distrito 09, quien hizo acto de presencia no solo como uno de los afectados, sino que se mostró como el portavoz del grupo afectado, porque dijo que le preocupan los cerca de 50 millones de pesos que se adeudan en total a los productores, y espera que ya no les den más largas. Pero el problema de fondo es que no existe una regulación como tal para que se eviten conflictos entre los productores y las empresas receptoras de granos. Y fue a raíz de las protestas que se logró una respuesta de parte de los empresarios para que en los próximos días se les otorgue su recurso. Pareciera que los agricultores tienen que salir a las calles cada año a exigir lo que les corresponde y tomar acciones, porque simplemente algunos empresarios se hacen de oídos sordos y no hay quién los sancione.

Sobre aviso no hay engaño. Quien ya anunció la severa crisis por la falta de agua que atravesarán este verano es el gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo. Primero, el líquido es poco para abastecer a toda la población, y a esto se le suma que los equipos con los que se cuenta para el bombeo del agua se encuentran dañados y obsoletos la mayoría de ellos, ahora la deuda a la CFE para brindar energía, todo se suma a un complicado panorama en pleno cierre de la administración.