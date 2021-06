Sin atención. Cuando se trata de quedar bien con los ciudadanos se les promete de todo y hasta obras de gran impacto, pero ya estando en la silla de las presidencias municipales la respuesta común de los gobernantes es que las necesidades rebasan la capacidad financiera de los ayuntamientos. Y por solo mencionar un ejemplo de muchos, está el caso de los apagones en el municipio de Angostura, donde cada año es el mismo problema en la sindicatura de Costa Azul, sin mencionar otras localidades, con el inicio de la temporada de calor, porque a decir de los habitantes, el cableado en el tendido eléctrico no se ha cambiado por décadas y esa puede ser la causa de los apagones que se han estado presentando por las noches. Lo que más les afecta es que desde hace 10 años aproximadamente los padecen y no ha habido administración que logre una gestión para que se resuelva el problema. Parece que no han encontrado eco en el actual presidente provisional de Angostura, Arturo Ávila Atondo, porque es noticia en el campo pesquero de que ya no aguantan el calor por las noches, los moscos y el daño a electrodomésticos, pero ni desde arriba se atiende la necesidad ciudadana, y es que al parecer Ávila Atondo no ha retomado las gestiones que en su momento hiciera la entonces alcaldesa hace casi un año, cuando prometió que haría lo propio ante la CFE para resolver la situación.

Están de vuelta. Finalmente se concretó la reactivación de los Viernes de Plaza en el Pueblo Mágico de Mocorito, lo que le da una esperanza al comercio local, pues a decir del director de Turismo, José José Norzagaray Parra, tras el regreso de esta actividad que ya se había vuelto tradicional antes de la pandemia, agencias de viajes han puesto sus ojos en este destino, lo que supone un crecimiento significativo, el cual se había visto en este tiempo de dificultades económicas, en temporadas como la apertura de los campos de girasoles, mientras que los comerciantes se lamentaban por la ausencia de turistas los fines de semana a raíz del COVID-19. Ahora, al menos, tienen una esperanza de que las aguas podrían volver a su cauce poco a poco, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas y que las cosas no se salgan de las manos de las autoridades con este tipo de eventos.

Ecología sin fuerza. Hace algunos años se comenzaron a instalar unos gimnasios al aire libre en la mayoría de las comunidades de Salvador Alvarado, así como también se llevó a cabo una remodelación de los parques para la convivencia familiar, pero al parecer las autoridades se olvidaron de un detalle, y éste es el de la arborización, pues no se puede disfrutar de estos espacios si no se cuenta con árboles que den sombra, situación que ha hecho ver la regidora Laura Patricia Dautt Reyes, pues no se concibe que las familias acudan a convivir en estos lugares mientras que no hay un árbol dónde protegerse de los rayos del sol y tampoco se puede hacer uso de los aparatos de gimnasio por el mismo motivo. Estos detalles parecen no ser tomados en cuenta al momento de concretar este tipo de proyectos, y es que la Dirección de Ecología se ha visto muy lenta para afrontar las acciones que le corresponde en el municipio.

En acción. Por todos es sabido que cuando llueve mucho la comunidad de Boca de Arroyo, perteneciente al municipio de Mocorito, sufre de inundaciones debido al gran cauce del arroyo, y eso ya lo han visto en innumerables ocasiones las autoridades del Ayuntamiento en diferentes administraciones, por lo que el secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto, dijo que han avanzado en el tema del desazolve para evitar posibles inundaciones. Lo bueno es que, a decir del funcionario municipal, no se han visto en la necesidad de rentar equipos costosos, pues con el que tienen ha sido suficiente para realizar los trabajos correspondientes y así evitarse la fatiga de buscarlo y, sobre todo, gastar en algo que saben que es innecesario.