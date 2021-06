El tiempo apremia. Los municipios de la región del Évora están al tope de las necesidades en servicios públicos elementales y es cuando más se hace necesaria la capacidad de gestión de los funcionarios y alcaldes ante la limitación de recursos. Pero resulta que a veces por falta de gestión o de aportar lo que las dependencias estatales solicitan se les van los apoyos, un ejemplo son los proyectos que se tienen programados para Angostura en materia de saneamiento de parte de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), que a decir del vocal ejecutivo Ramón Alberto Gutiérrez Iribe, una de las limitaciones que se ha encontrado en los municipios del estado es la falta de terrenos para realizar la construcción de las obras, en este caso para Angostura son las lagunas de oxidación. Es preciso que tanto el presidente provisional Arturo Ávila Atondo, como el gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo, logren una buena coordinación con los síndicos y comisarios municipales para que las comunidades donen los terrenos y no se les llegue el tiempo de la ejecución de la obra y no cuenten con los títulos de propiedad. El tiempo apremia y seguramente las autoridades habrán de hacer lo correspondiente, o se quedarán sin la gran oportunidad de ejecutar obras de impacto.

La negación. En la visita que realizó a Mocorito el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, dijo que la verdadera encuesta es la que se realizará el 6 de junio y no las que pagan los candidatos que van a la cabeza en estos momentos, que son los de la alianza PAS-Morena y la coalición Va Por Sinaloa, conformada por el PRI-PAN-PRD, y encabezada por Rubén Rocha Moya y Mario Zamora, respectivamente. Por lo visto, el candidato del partido naranja aún no se resigna a los resultados que se han obtenido en estos meses de campaña y por el contrario se niega a creer en ellos, además confía en que él y los candidatos a las alcaldías saldrán favorecidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al resguardo. Los municipios de Angostura y Salvador Alvarado ya se encuentran avisando a los funcionarios municipales que deberán resguardar las unidades propias de los ayuntamientos, debido a que el domingo, en el proceso electoral, no quieren intervenir en ninguna situación que afecte el sano desarrollo de la jornada electoral. Debido a esto, el síndico procurador suplente en el municipio de Angostura, Rubén Sánchez, ya se encuentra avisando a los trabajadores y les dio el viernes a las 15:00 horas para que dejen las unidades al resguardo en la Presidencia Municipal.

El respaldo. Quienes se prepararon con tiempo y hasta apartaron espacio hasta adelante fueron los transportistas de carga de la región del Évora, durante el cierre de campaña del candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el aspirante a la alcaldía, Armando “El Iguano” Camacho, en la plazuela municipal en la ciudad de Guamúchil, quienes mostraron su respaldo a los candidatos, pero no solo con una lona pretendían ser visibles en todo momento, la situación fue clara, querían ser tomados en cuenta y decir que con esta decisión su búsqueda es que los consideren y se generen mejoras. La lucha de los transportistas en los últimos años los ha puesto sobre la lona, y parece que ésta es una decisión que se ha tomado con la finalidad de salir del bache, porque no les ha ido bien con los trabajos en los acarreos de las cosechas, atravesando por momentos complicados a raíz de la situación que prevalece de la pandemia, y por más que gritan ayuda no reciben respaldo.