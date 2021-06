Los recién llegados. Como ciudadanos y sin la responsabilidad de ser los representantes del pueblo es como llegan algunos de los regidores suplentes que desde principios del mes de marzo asumieron las sillas de los ediles que solicitaron permiso para irse al proceso electoral. Los “nuevos” regidores, que ya cuentan con cuatro meses en este espacio, son María Vela Cárdenas, del PRD, Martín Noris González, del PAN, y Felipe Sagaste Rodríguez, del PAS, requieren el respaldo y apoyo urgente de los titulares, mínimo para que les expliquen cuál es la función del regidor, debido a que llegan a las sesiones de Cabildo con quejas que les dio la ciudadanía pero pocas o nulas propuestas de solución, porque lo que queda asentado en la acta de Cabildo son quejas, pero solo hasta ahí, porque no hay seguimiento ni acciones que permitan que se le dé respuesta pronta y oportuna a las quejas recabadas de viva voz de los ciudadanos, y mientras, calentando la silla en lo que llegue el fin del proceso electoral y les digan con permisito los regidores que vengan de regreso.

En buen tiempo llega. Hasta contentos se pusieron los vecinos del fraccionamiento Las Garzas cuando se enteraron que por fin habían instalado las bombas con las que se pretende prevenir las inundaciones que por años han sido historia. Y es que esta insistencia era una constante de la gente que año con año había solicitado la reposición de las bombas, las cuales unas ya estaban descontinuadas por el tiempo de uso y las otras sin repararse. Pero no vaya a ser malpensado que es en periodo electoral que se cumpla con este compromiso de años, sino que dice el director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado que fue pronta su instalación porque presenta un grave riesgo esta zona y aparte estamos ya en la temporada de lluvas.

La fiestona. En donde pareciera que todos andan contentos es en el Ayuntamiento de Angostura, y es que luego que se dice que tienen poca la visita del presidente municipal Arturo Ávila Atondo en la oficina, se le descubrió el lado alegre, y es que tras la celebración del Día de la Marina en la sindicatura de La Reforma, la celebración se prolongó por varias horas, en donde además de gran variedad de viandas y bebidas, la alegría del presidente municipal no se pudo ocultar en el festejo al que fueron convocados un selecto grupo de funcionarios y ciudadanos; se prolongó por tantas horas, que al día siguiente, por más que acudían a buscar al alcalde, nomás se encontraba ausente, mientras entre voces se escuchaba que andaba desvelado.

No cree en los cierres. Una crítica directa al resto de los candidatos a la alcaldía de Salvador Alvarado hizo el abanderado de Movimiento Ciudadano, Paciano Mojardín Heráldez, durante el último día de campaña realizado el pasado martes, quien se refirió a que el funcionario público siempre debe de estar cercano a la ciudadanía y no solo durante las campañas. Aun cuando se mostró respetuoso de las instituciones, externó que no cree en los cierres de campaña, porque el trabajo debe ser constante; pero si algo se les señala a los dirigentes políticos de parte de la ciudadanía es que cuando llegan al poder se olvidan de esa atención constante, aunque el también líder cacahuatero Paciano Mojardín Heráldez se muestra como un caso aparte, ¿será? O es que como partido pequeño y sin mayor presupuesto más vale señalar por no poder ser parte de los megacierres.