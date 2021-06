Confianza en la gente. Aun cuando la candidata del PRI por la alcaldía de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no se mostró muy segura de que las elecciones transcurrían con total armonía en las primeras horas de la elección a su llegada a la casilla de votación, ante los actos de hostigamiento y amenazas a miembros de su equipo de campaña, acción que denunció el pasado sábado de manera pública a través de una transmisión en su página de Facebook, destacó que como cualquier candidato sabe a lo que se expone al contender, pero lo que más le duele es que ataquen a la gente que estuvo trabajando con mucho esfuerzo y que está arriesgándose. También señaló que si la gente que cometió esas agresiones posiblemente estaba en búsqueda de comprar el voto, en su partido no se incurrió en esas prácticas en el municipio porque creen en la consciencia de la gente y todavía hay políticos como ella que hacen las cosas bien y seguirá teniendo confianza en la ciudadanía.

El festejo. El que ya tenía preparada la música en vivo y el encuentro con los ciudadanos es el candidato Miguel Ángel Angulo Acosta, “El Profe Mayke”, quien no esperó mucho para celebrar el triunfo, que quitó a la alcaldesa con licencia y también candidata del PRI en Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, su intención de reelegirse. Contento bailando con toda la gente, el candidato de Morena-PAS, Miguel Ángel Angulo Acosta, se dijo satisfecho y que éste era un mérito del pueblo y de todos los que votaron por Morena. “El Profe Mayke” estableció el compromiso de gobernar con el pueblo de Angostura, porque dijo ya es momento de cambiarle el rostro y generar mayor progreso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin celebración. La jornada electoral en el municipio de Mocorito tal parece que no fue nada apremiante para los aspirantes a la presidencia municipal, pues ninguno de los candidatos festejaron ni con una sola velita. La espera se prolongó en los partidos políticos, debido a que ni en PAS-Morena, con María Elizalde; en el PRI, con Óscar Camacho Rodríguez, y ni en el PRD, con Alfredo López Castro, se aparecieron los candidatos, los tendencias según los resultados preliminares no dieron respuesta a ninguno y todos se mantuvieron a la respuesta que den las autoridades del X Consejo Distrital, por lo que la celebración quedó suspendida. La sorpresa en los resultados sin duda fue el expriista y ahora abanderado del PRD, quien a unos días de abanderar al Sol Azteca sacó de la banca al partido, que incluso no pintaba con intensidad.

El triunfo. Se le hizo, después de tanto insistir y mostrar interés por ser el candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado, fueron los partido de Morena y PAS quienes refrendaron a Armando “El Iguano” Camacho como el candidato, potencial que se supo aprovechar pese a la falta de apertura para ser candidato en esta posición en el Partido Acción Nacional, y que hoy logró un triunfo tras la oportunidad que no iba a desaprovechar el ahora virtual ganador, sabiendo que el arrastre que trae Morena le iba a beneficiar aún más en su popularidad.