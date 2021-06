¿Mensajito? Como que sin querer queriendo y sin esperarlo, la virtual presidenta municipal de Mocorito, María Elizalde Ruelas, por la coalición PAS-Morena, y el candidato contrincante, José Alfredo López, por el PRD, se vieron las caras, pero hasta sorprendidos se hicieron cuando recién se vieron, pero de frente, con una sonrisa en la cara saludándose cordialmente como si nada pasara, y el candidato del partido del Sol Azteca le mostró su respaldo y respeto por el trabajo realizado en campaña. ¿Será que es porque aceptó de una vez su derrota contra la virtual presidenta municipal al quedar en tercer lugar, o porque está de lado de ella? Las sonrisas de ambos eran de mucha satisfacción por el trabajo realizado en campaña. Si bien es cierto que el pueblo es chico, la extraña coincidencia de María Elizalde y el conocido como “Alfredín” poco fue creíble, porque se vio que ya se tenía conocimiento de la presencia de la ganadora de la contienda electoral y “Alfredín” aprovechó para felicitarla.

La derrota. Le cambió el semblante a la candidata de la coalición Va Por Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, al saber que Armando “El Iguano” Camacho la derrotó con una abismal ventaja de más de 14 mil votos, lo que provocó que la expresidenta de Salvador Alvarado declarara que ganara quien ganara no había motivos para celebrar. Parece ser que Cárdenas Valenzuela no logra aceptar su derrota, porque a pesar de que no se cansó de decirle a la sociedad que ella había pavimentado algunas calles en su mandato anterior, las personas no le dieron su voto de confianza, que le permitiera alcanzar por lo menos la meta puesta de más de 16 mil votos para lograr el triunfo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En silencio. Por segunda ocasión el candidato a la presidencia municipal de Mocorito por el PRI, Óscar Camacho Rodríguez, fue derrotado, primero por Jesús Guillermo Galindo Castro, actual presidente municipal, y ahora por la esposa de éste, María Elizalde Ruelas. Las tendencias estaban sin definirse, pero ya ayer en la tarde estaba definido el despegue de la candidata por PAS-Morena, quien salió a dar su mensaje de triunfo en las instalaciones de un comedero político, de nuevo el silencio total, tanto, que nunca se pudo ver al candidato del PRI que por segunda ocasión buscó ser el alcalde de Mocorito. ¿Será esta su última oportunidad, o la tercera es la vencida?

Amargo regreso. Tras una marcada derrota en las elecciones para la alcaldía de Angostura, a quien fuera candidata del PRI, Aglaeé Montoya Martínez, no le quedó más que aceptar los resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y realizó un pronunciamiento al respecto, en donde dijo que ante los resultados que posicionaron a Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo Acosta, del partido Morena, no se atrevía a realizar ningún señalamiento porque no tenía argumentos. Le externó una felicitación con la buena expectativa de que las cosas vayan bien con el municipio, y en muestra de que no hay tiempo que perder porque está comprometida con su pueblo y hay mucho qué hacer en los meses que restan para concluir su administración, anunció su regreso a las oficinas del Ayuntamiento para retomar funciones.