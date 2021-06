En el aire. Parece ser que los estatutos en la Asociación Ganadera Local de Angostura están solo de membrete, porque el cambio de la dirigencia quedó en el aire con la justificación de que no existían las condiciones para llevar a cabo una asamblea ante los altos contagios de COVID-19 que registraba hace meses el municipio de Angostura. Pero de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa, solo existía un caso positivo a inicios de esta semana. Y es que hay que recordar que han pasado más de tres meses desde que se suscitó el conflicto entre los aspirantes a asumir la presidencia de este organismo cuando realizaban su registro tras la apertura de la convocatoria, y hasta el día de hoy no se ha avanzado en agilizar la renovación para que los ganaderos que quieran participar ejerzan el derecho que les corresponde como socios. Ahora están dadas las condiciones para que se lleve a cabo la asamblea, pero la presidenta, Maricela García, parece no tener interés de retirarse y hacer valer los derechos de los ganaderos de contar con un nuevo líder.

Ahí están los proyectos. Tras reconocer públicamente su derrota en la jornada electoral del pasado domingo, el excandidato de Fuerza Por México, Jesús Alfredo “Facilito” Gaxiola Camacho, señaló que su expectativa era que obtendría un mayor número de votos a favor, pero de cualquier manera aceptó el resultado y aseguró que sus propuestas y proyectos que traía en campaña están disponibles por si el próximo alcalde desea retomarlos en beneficio de la sociedad y, de acuerdo con su perspectiva, lo más relevante que ofreció a la sociedad fue la creación de la casa del estudiante en Culiacán y la construcción de un velatorio municipal. ¿Le tomará la palabra Armando Camacho una vez que tome las riendas del municipio?

Seguirán siendo críticos. Ya que los resultados de la elección favorecieron a la alianza PAS-Morena en el municipio de Mocorito, el dirigente del PRI en este municipio, Francisco Javier “Chico” López, señaló que seguirán vigilantes y críticos de las cosas que se hagan mal por parte del Gobierno Municipal, pero siempre con argumentos, y es que no hay que olvidar que en diversas ocasiones el líder priista ha hecho ver presuntas irregularidades de la administración municipal actual, por lo que al parecer seguirán de cerca también el actuar de la próxima alcaldesa del municipio serrano.

Regresó con ímpetu. El diputado local por el Distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, ni tardo ni perezoso regresó a ocupar su lugar en el Congreso del Estado en la sesión celebrada ayer, y volvió con gran ímpetu, pues llegando y proponiendo, ya que se dio lectura a una iniciativa en la que propone reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sinaloa. Aunque cabe mencionar que “Chenel” ha presentado diversas propuestas e iniciativas durante el tiempo que ha formado parte de esta legislatura, al parecer ahora tendrá que buscar cómo echarle más ganas a su labor si quiere buscar de nuevo otro cargo de elección popular en un futuro, luego de perder su invicto en un proceso electoral como le ocurrió el pasado domingo.