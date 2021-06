De la vista gorda. Es como se están haciendo algunos productores de Angostura, pues ni viendo la tempestad les da por hincarse, como dice un conocido dicho, pues a decir del gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Rogelio Camargo Gutiérrez, a los productores les ha estado dando por agarrar el agua para sus cultivos, cuando bien se ha anunciado que ya no hay agua para riego y lo que queda es para el consumo humano, y sabiendo que se está atravesando por una sequía severa de la cual se debe tomar consciencia y cuidarla, ahora casi a gritos anda pidiendo a los líderes de los módulos se pongan las pilas y hagan algo al respecto, pues de tantos bombeos en el canal Humaya la inconformidad de la gente ya se ha estado presentando, y no es para menos, pues si ya saben cómo se está viviendo los estragos del vital líquido y lo que tienen asignado, para qué tomar lo que no es suyo y más cuando se sabe que hasta para sus mismas familias es necesario, y ni así les da por respetar.

La esperanza muere al último. La exaspirante a la alcaldía de Salvador Alvarado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Aleida López García, se quedó con la ilusión no solo de ser presidenta municipal, sino de alcanzar una regiduría, segunda posición en la que también se encontraba trabajando, pero con el 2.5 % que tuvo como resultado de la votación de los ciudadanos del día 6 de junio, nomás no le alcanzó para ocupar una silla en Cabildo en la próxima administración que encabezará Armando Camacho Aguilar en la Presidencia Municipal. Sin embargo, esto no queda aquí, porque la ahora excandidata le buscará por la vía legal que ese 5 por ciento faltante no sea un impedimento para cumplir su sueño de participar en la vida política del municipio y ver por las necesidades de su pueblo. En su mensaje se dijo satisfecha de su participación en el proceso electoral, porque para ella fue una gran experiencia y no una derrota, por lo que agradeció a los ciudadanos que votaron por el partido de reciente creación, acompañada solamente por su compañero de fórmula a la diputación local por el Distrito 09, Alonso Higuera, y el candidato a la diputación federal, Sandro Navarro, no hizo acto de presencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La queja. Algo turbio se enreda en el apoderamiento de la calle Fausto Rodríguez, de la colonia Militar, y es que desde hace días los vecinos de este asentamiento denunciaron que un particular se había adjudicado el terreno que corresponde a un acceso importante a la colonia. Pero cuando la queja de los vecinos fue creciendo, poco a poco se fue ventilando el nombre del director de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto Mata, a quien lo señalan como el “solapador” para que este particular tomara la calle como suya. Y es que el ciudadano que tomó como suya la calle y quien tiene un taller de maquinaria, es el principal proveedor del área de mantenimiento de la maquinaria del Ayuntamiento, fue denunciado por los vecinos, encabezados por la señora Mariela Valenzuela Inzunza, que su queja salió a la luz pública cuando por indicación de la misma Dirección de Obras Públicas querían talar unos árboles para “mover” la calle a ese espacio que está destinado como área verde, situación que causará revuelo y no se llegará a una solución del acaparamiento de la calle.

En veremos. Hasta ahora se encuentra el regreso de la directora del DIF con licencia, Gabriela López Iribe, quien solicitó separarse del cargo para buscar un espacio en la planilla del PRI como regidora, y aun cuando ya la mayoría de los ediles y funcionarios solicitaron su regreso, el de ella se encuentra en espera.

Síguenos en