Erario lastimado. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, señalaba que el municipio ha vivido muchas cosas, por usos y costumbres más que nada, que han venido lastimando el erario, como el pago de seguros a empleados que no trabajaban o la saturación de nómina, con la que reconoció que no pudieron disminuir por más que lo intentaron. Pero finalmente, también señaló como parte de esos usos y costumbres el pago de una quincena de compensación a policías y tránsitos en los festejos de su día, ya que es algo a lo que no están obligados como Ayuntamiento, pero que lo han hecho para incentivar a los elementos, por lo que busca sentar el precedente para que el pago de este incentivo para los agentes quede estipulado en el presupuesto de egresos, aunque la primera edil es consciente de que la siguiente administración puede echar para atrás esta propuesta si no les parece, pues a final de cuentas sí afecta las finanzas de la Comuna, según expresó. Lo que sí dejó claro es que no quiere tomar la decisión ella sola, por lo que busca que el Cabildo valore la propuesta y ver si se aprueba, pues de otro modo cada administración será libre de pagar o no esa compensación o incentivo a los elementos en su día.

Más allá del protocolo. Ayer se realizó la primera reunión de este año del Comité Municipal de No Quema de Soca del municipio de Angostura, pues ya se está presentando el problema al poco tiempo de iniciar la temporada de trillas de maíz. Parte de lo que se comentó es que además del trabajo de conscientización que deberán realizar de manera coordinada entre los miembros del comité, será necesario que se apliquen sanciones a quienes incurran en esta práctica, que parece muy difícil de erradicarse. Pero como sucedió el año pasado, parece también muy difícil de que se apliquen sanciones, porque hasta el momento no se tiene un registro oficial de una multa o una detención. Y en el tema de las acciones concretas, comentó el secretario del Ayuntamiento, Saúl González, que se deberán enfocar en el cómo y en las formas, pero no hay estrategia que valga si no hay un compromiso de las partes que integran el Comité para que se vean resultados en el combate a la quema y el comité tenga una función operativa más que protocolaria, pues buscan comenzar a actuar cuando la problemática ya ha iniciado.

¿Asunto de consciencia? La alarmante escasez de agua que ha caracterizado la temporada de sequía este año ha obligado a diversas dependencias a tomar las medidas necesarias para tratar de abastecer a la ciudadanía, como es el caso de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), pues el gerente, Manuel Beltrán Urías, señala que se tiene el agua asegurada hasta el mes de septiembre, por lo que una buena temporada de lluvias daría un respiro tanto a la población como a los sectores agrícola y ganadero, pero lo que nadie ha señalado es qué va a pasar si las lluvias de este año no dejan un buen nivel de agua en las presas del estado, mismas que se encuentran en niveles muy bajos, incluso menor al 10 por ciento de su capacidad en varios casos. Lo único que queda por hacer es llamar a la consciencia de la gente, ¿y si no da resultado?

El tiempo dirá. En el Ayuntamiento de Salvador Alvarado ya se preparan para el proceso de entrega-recepción, pues buscan dejar todo listo para la próxima administración que encabezará Armando Camacho Aguilar, y lo que más le importa a la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz es entregarle la Comuna con finanzas sanas, porque afirma que cada mes se cierra sin deudas, gracias a la buena labor del tesorero municipal José René Valenzuela, y es por eso que se llevan buenas cuentas. Pero ese buen trabajo habrá de reflejarse en el cierre, porque solo el tiempo dirá qué tan bien dejaron el municipio alvaradense, porque como suele pasar en cada cambio de Gobierno, siempre salen los detalles en rendición de cuentas.

