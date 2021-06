Regidurías. Hace un par de días el regidor del PAN en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo Sánchez, señalaba que le habían quitado su regiduría luego del proceso electoral, para el cual había solicitado licencia para buscar su reelección en dicho cargo, lo cual no fue así, y mientras él señalaba que se habían otorgado cuatro regidurías al PRI tras los resultados de la reciente jornada electoral, ayer se dio a conocer quiénes son los regidores del tricolor por representación proporcional que formarán parte del próximo Cabildo, siendo éstos Marco Antonio López González, Carmen María León Angulo y Liliana Guadalupe Lucio Vega. Solamente tres regidurías de las supuestas cuatro que señalaba Gilberto Lugo Sánchez.

La coordinación. Con el anuncio del programa de bombardeo de nubes que implementará el Gobierno del Estado de Sinaloa ante la severa sequía que azota a los municipios, no queda claro aún cómo se coordinarán con los módulos de riego en las regiones o qué participación tendrán los municipios, porque hasta el momento no se les ha hecho llegar algún comunicado y las reuniones con los presidentes de los módulos aún no se concretan. La realidad es que la sequía parece no tener solución, porque no llegan las lluvias, pero ante la lentitud de las acciones más drásticas para obtener agua, será importante que el director técnico de la Conagua en Sinaloa, Ramón López Flores, active la coordinación para que los líderes agrícolas sean tomados en cuenta, ya que son uno de los sectores más afectados por la escasez de agua.

El ausente. A pesar de que Mocorito es considerado como la Atenas de Sinaloa por su cultura, hace falta que el Instituto Municipal de Cultura trabaje más en actividades relacionadas con este tema, porque pareciera que el director de esta área, Pedro Sánchez Inzunza, estuviera de vacaciones. Pero para beneficio del municipio, tanto el Museo Regional como la Casa de la Cultura, se mantienen solos por la fama que han ido adquiriendo ante las miles de visitas que arriban a estos lugares, lo que genera el interés por visitar dichos recintos, pero sin duda le falta algo de chispa a esta área para hacer crecer más al municipio en este rubro.

A rezar. Los trabajos de rescate de larva de camarón de canales en el municipio de Angostura han avanzado a buen ritmo, según señala el director de Pesca y Acuicultura del Ayuntamiento, Rudecindo Omar Obeso López, y es que diariamente logran rescatar de 50 a 60 mil larvas, por lo que se esperaría que se dé una buena zafra en la bahía Santa María cuando inicie la temporada de captura del crustáceo, mientras tanto, lo preocupante ahora es que las lluvias comiencen cuanto antes para que el trabajo de rescate no haya sido en balde y los pescadores puedan aspirar a tener una mejor producción en la próxima temporada, pues en la que culminó las cosas no marcharon nada bien para ellos.

