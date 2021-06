Señala robo. Tras la entrega de constancias a los alcaldes electos en los municipios de la región del Évora, comienzan a surgir las inconformidades de quienes aseguran están siendo objeto de ‘robo de posiciones’ en el Cabildo, y así como se mencionaba del municipio de Salvador Alvarado, también se hizo un señalamiento en el municipio de Mocorito, donde el Partido Encuentro Solidario (PES), al cual abanderó Carlos Pérez Villa en busca de la alcaldía, asegura que el PRI busca quedarse con una regiduría plurinominal que les pertenece a ellos tras haber conseguido el 3 por ciento requerido para ocupar ese lugar en el próximo Cabildo. Cada quien hace sus cuentas y todos buscan un lugar, pero así como este caso, pudieran surgir más inconformidades.

Oídos sordos. La poda de varios árboles que se realizaron a unos metros de las instalaciones del Sistema DIF de Salvador Alvarado, generó una ola de reacciones en contra, no sólo de la organización ambientalista EcoAgro, sino también de los ciudadanos que la calificaron como un acto de inconsciencia en plena sequía. Pero también de críticas hacia el Gobierno municipal y a la Dirección de Ecología que encabeza Karina Camacho Mejía. El Presidente de EcoAgro, Bernardo Castro, exhortó a las autoridades a evitar este tipo de podas extremas que se vienen realizando desde hace mucho tiempo y que por más llamados que se le han hecho parecen hacerse de oídos sordos. Este caso es una oportunidad para que se tome en cuenta la voz del ciudadano y no minimizar las denuncias que llaman a la protección del medio ambiente como un señalamiento más a la administración pública.

Abrumada. La presidencia electa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, se mostró acordonada y con miedo al éxito después de haber recibido su constancia de mayoría, lo cual fue muy notorio ya que su compañera de fórmula, Verónica Avilés Rochín, diputada electa del distrito 10, andaba como pez en el agua y se podía observar segura de sí misma. El contraste en ambas ganadoras fue muy grande a pesar de que Elizalde Ruelas ya fungía como funcionaria pública desde hace varios años, al ser esposa del actual alcalde de Mocorito, lo que no explica su incomodidad ante la multitud que la esperaba a las afueras del Consejo.

A darle. Estos días se anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá una participación de 684 jóvenes en la región del Évora, de los cuales se capacitará a 196 en Angostura, pero no hay que olvidar que desde el año pasado, el director de Bienestar Social del Ayuntamiento angosturense, Omar Duarte Rodríguez, señaló que las vacantes ofrecidas en la Comuna disminuirían considerablemente y solamente serían 10, pues no hay que olvidar que el 2019 se desató la polémica al cundir los jóvenes de este programa federal en las distintas áreas del Ayuntamiento, lo que no fue bien visto, por lo que al parecer se prefirió este año evitar de tajo y a tiempo las críticas.

