El destierro. En la Asociación Ganadera Local de Angostura las cosas se pusieron color de hormiga, y es que los socios de este grupo de productores dicen que ya no quieren que los represente Maricela García Sánchez, que es actualmente la presidenta y a quien desde el año pasado se le venció el periodo y por cuestión de la pandemia no se ha podido lanzar la convocatoria para la nueva administración. Situación que ha generado molestia entre los socios ganaderos, quienes le dicen que ya entregue la administración, por lo cual la líder actual de la Asociación Ganadera Local de Angostura se defendió diciendo que ella sigue ahí porque sus compañeros no se lograron poner de acuerdo para lograr una planilla de unidad, así que al final quedó ella como representante. De ahí que los productores se inconformaron diciendo que la Asociación está hereje, por lo que le pidieron que entregara la presidencia.

Buscando la forma. Ya está en marcha la zafra agrícola en la región del Évora y es cuando se amerita la presencia de las autoridades de las delegaciones de Vialidad en los municipios, porque como cada año, es común que los transportistas organizados señalen el pirataje que afecta a quienes sí cuentan con su documentación, por lo que hace apenas unos días la Alianza de Transportistas anunció estar lista para trabajar con toda la documentación en regla, por lo que la inspección y vigilancia de las unidades de transporte de cosechas es una de las labores que le compete atender tanto al delegado Ciriaco Vargas, en Salvador Alvarado, como a Gilfredo Castro en Angostura. Pero resulta que cuentan con poco personal y además la Delegación de Salvador Alvarado le ha brindado apoyo con inspectores a Angostura. Una tarea no tan fácil de sacar adelante, pero como para todo hay forma, habrá que buscar una coordinación más efectiva y, sobre todo, un plan de acción.

En alerta. Así es como han estado los últimos días los habitantes del Pueblo Mágico de Mocorito ante constantes llamadas de extorsionadores que buscan que se les deposite un monto jugoso, haciéndolos caer en ocasiones a quienes entran en temor ante esta situación, por ello entre los mismos ciudadanos se han estado alertando para que no caigan y estén informados del tema en caso de que les marquen, mientras, el comandante de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gerardo Cervantes Mendoza, no tiene reporte de lo sucedido, y ahora son los ciudadanos quienes han tomado el papel de informar y alertar a la población mediante el uso de redes sociales, para que les llegue a más personas y no logren ser estafados. Ahora con el tema la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tendrá que implementar alguna campaña de prevención o hacer algo al respecto, porque los ciudadanos andan con temor.

El problema. Vaya noche que pasaron los vecinos de la comunidad La Escalera, Salvador Alvarado, que a los funcionarios y empleados de la CFE les estuvieron zumbando los oídos, debido a que se enfrentaron en pleno mes de junio con el calor a tope y la alta temporada de moscos sin el servicio de energía eléctrica toda la noche. Ante esto, los vecinos no solo pedían la acción y respuesta de todo el personal de la CFE, que no respeta ni un día de corte ni brinda prórrogas, pero si hay este tipo de situaciones no hay quién responda, sino que pidieron el respaldo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, que dirige Hugo Alberto Soto Mata, para que realicen un revisado del tendido eléctrico y se gestione ante la dependencia la calidad y mejora en el servicio.

