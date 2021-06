La larga espera. Se les empieza a hacer justicia a 140 familias de desplazados que salieron de sus comunidades huyendo de la violencia en distintos puntos de la zona serrana del estado de Sinaloa y migraron a Guamúchil. Las familias han vivido una larga espera para que el Gobierno del Estado les brinde apoyo en vivienda, pero a pocos meses del cambio de gobierno llega una luz en el camino con la autorización de 180 lotes que contarán con los servicios básicos, según informó ayer el director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, Cruz Noé Heredia Ayón, en su visita al Ayuntamiento de Salvador Alvarado con motivo de la firma de convenio con el municipio para que se garantice la entrega de los predios en buenas condiciones. Se dijo que esta entrega es una primera etapa y seguramente continuarán con más acciones, a lo que no puso fecha, por lo que es más una promesa que un compromiso, porque no hay certeza de que con el cambio de partido político en el poder se le dé continuidad a un programa tan importante y que ha estado fluyendo muy lento en la región del Évora.

El trabajo. Sin ganas de regresar a las aulas siguen los maestros del nivel básico, y es que a pesar de que ya fueron vacunados piden laborar desde casa, y el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, afirma que siempre se buscará el bien de los niños, sin embargo, pudiera ser que no puede hacer que los docentes regresen a sus aulas porque es demasiada la presión que ellos ejercen para seguir desde sus hogares. Pero a pesar de esto, algunos padres de familia están de su lado y piden que no se regrese a las clases de manera presencial, lo cual también ha provocado un número alto de deserción en cuanto a la educación. Si bien las tres esferas de Gobierno actuaron para prevenir un problema y a su vez provocaron otro, ahora las opiniones son divididas y no les queda más que esperar a ver el rumbo que tomen las cosas, así como aprender de las experiencias que están teniendo en otras entidades donde ya regresaron a las aulas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estragos. La pandemia por COVID-19 causó sus estragos el año pasado en la economía sinaloense, según el comentario del secretario de Economía del Gobierno del Estado, Javier Lizárraga Mercado, quien señalaba que el consuelo es que cerraron por debajo de la media nacional. Es por esto que se le ha dado gran relevancia a apoyar a emprendedores con el fin de reactivar le economía, y ayer precisamente se entregaron equipos diversos para microempresarios de Guamúchil, expresando que la economía se va recuperando, pero aun así no hay que bajar la guardia, y es que a pesar que no se tuvo una tercera ola de contagios como se esperaba luego del periodo vacacional de Semana Santa, éstos han registrado un ligero repunte tras concluir el proceso electoral, por lo que cantar victoria sería muy adelantado.

Más vale esperar. Con motivo del Día del Policía, mientras en Salvador Alvarado y Mocorito se celebró a los agentes municipales, en Angostura prefirieron esperar, y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez visitó a los elementos muy temprano para felicitarlos y, aunque ya había anunciado que la quincena extra que se les otorga por su día ya era un hecho, el festejo tendría que esperar unos días más, pues coincidió que ayer comenzó la aplicación de segundas dosis de la vacuna anticovid a la población angosturense de 50 a 59 años, lo que tendría a los elementos que se encontraban de turno muy ocupados con el resguardo y no tendrían oportunidad de disfrutar su festejo, por lo que se decidió aplazarlo.

Síguenos en