En la búsqueda. En sus primeros días de tomar de nuevo las riendas del Ayuntamiento de Angostura, la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez sostuvo una reunión con el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rogelio Camargo, porque a pocos meses de terminar su mandato no se ha logrado eficientar el servicio como se había planteado. El primer tope que se dieron es que persiste el grave problema de la morosidad, pero por si fuera poco, se encuentra latente la deuda que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que tiene como plazo el próximo mes de octubre para poder cumplir con el pago de energía. Ante esta situación, la alcaldesa le planteó al gerente cuáles serían las estrategias que les ayuden a tener un servicio más eficiente y que permita tener en condiciones óptimas esta paramunicipal. El tiempo apremia, y si se quiere cerrar la administración con cifras más favorables, habrá que poner en práctica las estrategias de solución pero a muy corto plazo.

Un tema pospuesto. En el municipio de Mocorito ya no hallan ni cómo buscar una respuesta, y es que dicen que tanto el presidente municipal Guillermo Galindo Castro, como el gerente de Obras Públicas, Fernando Nájar, se han hecho de la vista gorda y no le han dado solución al tema del camino alterno, es más, ni una raspadita le han dado al camino alterno por donde transitan los camiones de volteo. Víctor Sánchez, líder de los camiones de volteo, dijo que las autoridades municipales no han trabajado en el camino por donde pasan y lo que más lamenta es que las lluvias se acercan y no hay avance, siguen estancados con lo mismo, el detalle que al no tener esta respuesta de las autoridades municipales viene la queja, porque se ven en la necesidad de tener que accesar por la calle Cuquita Velázquez, porque se deja en malas condiciones por el peso de las unidades, pero dijo que ya no hallan qué hacer para que el Gobierno Municipal les ayude con una solución de fondo y no solo de momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin ponerse de acuerdo. Es como están la actual presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Maricela García Sánchez, y el ganadero Mario Noel Camacho, quien ante la molestia de que la actual líder no genera una reacción para el cambio de dirigencia, que se ha venido posponiendo por el tema de la pandemia desde el año pasado, dijo que él publicaría una convocatoria para llevar a cabo la elección y con ello establecer un nuevo consejo de administración. Mario Noel muy seguro se dijo que esta acción está en la legalidad, porque lo marca los estatutos, y si no hay respuesta de la actual líder él lanzaría la convocatoria. La amenaza está en el aire, mientras, Maricela se dice no enterada de la molestia de los ganaderos que son liderados por Mario Noel y ante este tema muy tranquila dice que todavía no hay fecha para la elección, menos esperanzas para que ya se inicie.

En espera. Sobre la mesa de análisis de las dirigencias locales de los Partidos Sinaloense, Morena y PRI se encuentra el nombre de los regidores electos para que sean los coordinadores de los partidos en Cabildo. Tanto en el PRI de Mocorito, que encabeza Francisco “Chico” López, y en el PAS, que dirige Tamara Gil, estarían en esta semana sentándose para acordar y determinar quién recibirá esta responsabilidad.

Síguenos en