Eternizado en el poder. El periodo del presidente de la Pequeña Propiedad ya terminó y, además, es su segundo periodo al frente del organismo agrícola, pero parece que Víctor Inzunza no tiene intenciones de acatar los estatutos, porque ya han pasado ocho meses desde octubre de 2020, fecha límite de su mandato, y ante la falta de apertura del líder agrícola que señalan un grupo de la Asociación de Productores Rurales, se unieron en una sola voz para exigir que ya se cambie la dirigencia y les permita participar para la renovación. Resulta que hasta el día de ayer no se había anunciado la convocatoria para el registro de las planillas y, a decir de dos de los representantes de los productores, Raúl Inzunza y Geobanni Inzunza, ya es demasiado tiempo para que no se haya renovado el Consejo. Productores expusieron ayer en rueda de prensa la situación que se vive en el organismo agrícola, y esperan que además de que se publique pronto la convocatoria, el proceso de cambio también sea ágil.

A paso apresurado. El director de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto Mata, anda apurado con los trabajos de desazolve en el municipio de Salvador Alvarado, que desde su trinchera, aunque no se le ve que salga, anda dando órdenes para que se limpien muy bien los arroyos, ríos y drenes, donde ya están a punto de concluir los trabajos. Tal parece que este año se puso las pilas cuando no se han presentado lluvias fuertes y anda realizando las labores lo antes posible, pues como dice un conocido dicho, ‘más vale prevenir que lamentar’, y éste lo está aplicando muy bien el funcionario, pues ya son mínimos los detalles que faltan para concluir y que la gente no tenga preocupación de inundarse, y cómo no van a preocuparse, si ya van varios años que la pasan difícil algunas colonias, donde se llenan de agua sus casas, echándose a perder sus pertenencias por las fuertes lluvias.

Se agrava. Es un secreto a voces que durante la pandemia, la violencia familiar, en especial hacia la mujer, ha ido en aumento y lamentablemente poco se ha podido hacer, pues muchas de las afectadas no presentan una denuncia formal por miedo, y simplemente en el municipio de Angostura al menos la mitad de la población femenina sufre algún tipo de violencia, según ha indicado la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Patricia Balcázar. A pesar de las múltiples acciones de conscientización, no se ha logrado erradicar esta situación, que afecta principalmente a los sectores indígena y pesquero, por lo que se deberá ir más allá de la entrega de volantes y activismo.

Es hora de actuar. Si hay algo que las personas con discapacidad en la ciudad de Guamúchil han sufrido siempre es la invasión a sus espacios, principalmente los cajones de estacionamiento y la obstrucción de rampas en las banquetas, pero constantemente también salían a relucir las quejas de los afectados de que las autoridades no hacían algo al respecto y el problema continuaba presentándose. Al parecer, finalmente se vislumbra una solución para evitar estas situaciones en la ciudad, pues con trabajo de conscientización las autoridades buscan que la ciudadanía reaccione, además que el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza, asegura que se han estado aplicando medidas estrictas en los casos que han detectado, con sanciones económicas y el aseguramiento de vehículos.

