Una vez más. Como un acierto califica la diputada local originaria de Pericos, Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, la asignación de la diputación plurinominal con la que ella estaría ocupando una curul en el Congreso del Estado durante la próxima legislatura, la cual ya sería su tercera diputación por la vía de representación proporcional. Hay que recordar que Félix Niebla ya ha ocupado la diputación local en dos ocasiones y una vez la diputación federal, todas por representación proporcional, mientras que el único cargo que ha ocupado, para el que ha sido electa por el pueblo, ha sido la presidencia municipal de Mocorito.

El rumor. Sin más qué hacer renunció Roberto Valenzuela García a su cargo como director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, al parecer por motivos personales, pero se dice que hubo algunos roces políticos con la excandidata a la presidencia municipal, Liliana Cárdenas Valenzuela, sin embargo, esto no está confirmado, pero sí es un hecho que el área antes mencionada no cuenta actualmente con un titular, por lo tanto los agricultores y ganaderos del municipio están desesperados buscando ayuda para obtener algunos recursos y seguir en la actividad agrícola, principalmente ante la situación que se vive por la escasez de agua, pues sin autoridad que los respalde será más complicado aspirar a apoyos para sus actividades, por lo que ahora resta ver cómo transcurre la temporada de lluvias y ver quién ocupará el puesto vacante, si no es en ésta, en la siguiente administración municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No era lo que esperaban. Tras detectar que en muchos hogares de la ciudad de Guamúchil se mantenían tomas clandestinas de agua potable, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) buscó la manera de hacer que esos usuarios regularizaran su situación, pero a decir del gerente de la paramunicipal, Manuel Beltrán Urías, se tuvo una respuesta favorable de un 30 por ciento de usuarios que regularizaron sus tomas, aunque no era lo que esperaban. Pero la crisis de la Japasa va más allá de las tomas clandestinas, pues el índice de morosidad aún continúa en un 13 por ciento, por lo que se tendría que planear una estrategia para reducirla, mientras tanto, los problemas financieros en la paramunicipal son recurrentes.

Más allá de las multas. A pesar de todas las acciones que se han realizado en favor de la Coordinación de Personas con Discapacidad del municipio de Salvador Alvarado, para lograr una mayor consciencia de parte de la ciudadanía en respetar los espacios azules designados para dicho sector, parece ser una labor titánica, porque se siguen ocupando los espacios por automovilistas que no tienen necesidad de ello. A decir del coordinador de Personas con Discapacidad, Leonel Castro Valenzuela, muchos ciudadanos no tienen consciencia sobre la importancia de respetar los cajones de estacionamientos y las rampas para personas con discapacidad, y es por esto que aumentaron las multas para quienes sean sorprendidos ocupando los espacios reservados, pero la realidad es que más tardan los tránsitos municipales en quitar a un automovilista o motociclista, que en volverse a invadir y, aunque el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Barraza Morales, afirmó que se están aplicando multas y remolcando carros a la pensión vehicular, habría qué ver a cuántos infractores se ha sancionado de esta forma, para saber qué tanto se ha logrado combatir la añeja problemática.

Síguenos en