En el mismo brinco. Secretarios en el estado de Sinaloa, van y vienen, y el tema de la plaga del pez diablo en el dique La Mariquita en la sindicatura de Pericos, Mocorito parece no importarles, es más hasta van realizan eventos se toman la foto y realizan la siembra de alevines como un “apoyo” a los pescadores de esta zona, pero se les sigue olvidando que los pescadores han pedido que les apoyen a acabar o buscar opciones con este pez que consideran una plaga, porque por más que les siembren tilapia nomas es para engordar y hacer producirse al pez. Y aunque como dice el pescador Misael Serrano hay esperanza de que se pueda rescatar algo la realidad es que ya deben atender este llamado y no solo emprender acciones nomas porque ya se tienen en el papelito, sino porque realmente sea rentable.

En un grito de auxilio. La crítica situación que se encuentran los ganaderos de Salvador Alvarado, los ha llevado a perder hasta el momento un promedio de 3 a 4 animales por socio y ante esto piden obtener agua para el ganado, del uso destinado para el consumo de la población humana. Salvador Alonso Gonzalez Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera de Salvador Alvarado, está haciendo su luchita para no quedar mal con sus agremiados ya que tiene poco en el cargo pero la realidad es que poco puede hacer por ellos cuando las prioridades son claras y las autoridades encargadas de distribuir el agua, no van a ceder ante esta petición, sin embargo su lucha no cede ante esta severa crisis por la falta de agua en la que se encuentran atravesando.

En Jaque. Ante los constantes reportes de afectaciones a la energía de luz eléctrica que se habían estado presentando en varias comunidades del municipio de Angostura, hace unos días, la Presidenta Municipal Aglaeé Montoya Martínez, se vio en la necesidad de hacer un comunicado a los angosturenses para calmar un poco la desesperación en lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resolvía la problemática. Al parecer se trataba de una palmera que estaba obstruyendo el circuito y ante la llamada de la alcaldesa la CFE se comprometió a realizar las acciones necesarias para continuar con el servicio lo antes posible. Pero el problema no termina ahí porque se han conocido varios casos como hace más de 15 días en la comunidad de Palmitas, donde los habitantes tuvieron que tomar el asunto por su cuenta y lograron que ese mismo día se les resolviera, parece ser que este será uno de los temas que tendrá en jaque los últimos meses de la administración porque apenas van empezando las lluvias y seguramente harán estragos en las redes eléctricas más vulnerables.

Ahora sí. Como buenos mexicanos todo dejándolo a lo último y así mismo la aplicaron en el municipio de Angostura, luego de varios accidentes que se han presentado en la curva de El Ranchito que ha cobrado varias vidas, los cuales se pudieron haber prevenido con anticipación, pero ahora que un artista local sufrió un percance es cuando las autoridades les entró la preocupación y se han colocado reductores de velocidad, luz muerta y hasta señalamientos. Y aunque más vale tarde que nunca, el comandante de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dijo que también buscará colocar topes sobre la carretera Guamúchil-Angostura frente a una conocida empresa refresquera dónde también es muy peligroso. Acción que deberá sumarla junto con el director de Obras y Servicios Públicos, Álvaro Camacho y antes que se acaba el administración se pueda prevenir todo tipo de accidentes.

