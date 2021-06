Indiferente. Sin preocupación alguna se encuentra el presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, ante la situación de los expolicías, quienes están exigiendo el pago de liquidación que les toca por ley al haber sido despedidos, situación que los llevó a establecer una demanda contra la autoridad municipal, lucha que ya mantienen desde hace seis años. El abogado de los extrabajadores de Seguridad Pública, Enrique Román, dijo que el presidente municipal puede ser destituido de su cargo por no cumplir con el pago que estableció la resolución a la demanda, y pese a ello Galindo Castro dijo estar tranquilo y sin pendiente, pero cómo no va a estar tranquilo si ya le faltan solo cuatro meses para irse y dejar el avispero alborotado, la mala noticia para él es que su esposa María Elizalde es su sucesora y pudiera pagar ella los platos rotos de no cumplir con el pago de la liquidación de los policías.

Impugnaciones. La priista y diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla, establece acciones de impugnación luego que con los resultados del proceso electoral, la eterna funcionaria del servicio público pudiera quedar fuera del Congreso del Estado de Sinaloa, la mocoritense quién recibió el derecho por la vía plurinominal, sin embargo, esta impugnación se da cuando del partido albiazul le llega la intención de quitarle este puesto, por lo que junto con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI interpuso las impugnaciones entre las 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, en esta última se encuentra el nombre de la diputada local, que recordemos, de recibir la anuencia del Tribunal, éste sería su tercer periodo administrativo en el Congreso Local, antes de ser alcaldesa de su natal Mocorito, ya había ocupado una curul, luego tomó un escaño en el Congreso Federal con representación de Sinaloa, y actualmente tiene una silla que también obtuvo mediante representación proporcional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por la equidad. En donde también se habla de impugnación ante el Consejo Distrital 09 pero al interior mismo del Partido Acción Nacional, es en el municipio de Salvador Alvarado, luego que el regidor Gilberto Lugo Sánchez manifestara realizar la impugnar ante el derecho de la equidad de género, luego que el Consejo designara a la exlíder del Partido Acción Nacional (PAN) cuando se hablaba que se irían sin ser una candidatura común, Leticia Rubio Cervantes, según las cuentas del edil, de no asignarlo a él no hay equidad, quedando con cinco regidoras mujeres y dos para hombre, y en ese caso basándose en ese derecho interpuso la impugnación. Situación que se considera pudiera quedar resuelta ante los tribunales y a unas horas de realizar la toma de protesta en el cambio de poderes.

Y los resultados. Ayer dio inicio la capacitación de los nuevos aprendices del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, y en la región del Évora son más de 600 los registros, porque a decir del delegado Jaime Montes Salas, es un programa en el que el joven decide a qué centro de trabajo integrarse y salir adelante. Y debiera ser una oportunidad bien aprovechada, porque la beca mensual rebasa los 4 mil pesos. Pero lo que poco se conoce es cuáles fueron los resultados del primer año del programa en la colocación de los jóvenes al mercado laboral, para que se logre el objetivo del programa, de que el joven se incorpore ya sea a una empresa o emprender un negocio. Habrá que conocer cómo marcha este segundo año, para poder conocer más allá de las cifras, sino realmente cómo está funcionando para los jóvenes y las empresas.

Síguenos en