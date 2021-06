El regalo. Luego de que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anunciara previo al Día del Policía, que los agentes estarían recibiendo el incentivo de una quincena extra como se ha venido haciendo, al parecer el regalo no fue tan favorable para los elementos municipales, pues para su sorpresa, con esta quincena llegaron descuentos en su sueldo que fueron, según se ha dicho, desde los 300 hasta mil pesos. Los afectados aseguran que no saben a qué se deben estos descuentos, pero lo que sí es seguro, que a nadie le gustó ni un poquito esta acción que tampoco se sabe quién la ordenó, pero a final de cuentas, sobre quien recae la inconformidad de los agentes es sobre la presidenta municipal, de quien dicen nada más están esperando que el tiempo se vaya volando para que concluya su periodo.

En aumento. El municipio de la región del Évora, Mocorito, se mantuvo por mucho tiempo con la cifra más baja de casos por COVID-19 pero ya está presentando un aumento de casos. El fin de semana se emparejó con el municipio de Salvador Alvarado con cinco contagios. De seguir aumentando sería un factor en contra del impulso a la actividad turística que está en auge, y es en estos momentos en que el llamado a no bajar la guardia se hace más importante de parte de las autoridades municipales a través del área de salud, que encabeza Aurelio Zazueta, porque tal pareciera que las acciones de promoción y prevención a la salud están un poco relajadas también, porque estos cinco casos que rápidamente surgieron, a diferencia de uno o dos que se registraban comúnmente o hasta ceros, deben ser una señal de que la tendencia pueda ir a la alza, razón por la que las autoridades municipales no deben bajar la guardia en las actividades preventivas.

Futuro incierto. Ante el poco tiempo que queda antes de que los productores de cacahuate comiencen con los trabajos de siembra, lo que impera en el gremio es un clima de incertidumbre, ya que ante la falta de lluvias y el no saber si se vayan a regularizar antes de que culmine este mes, el panorama que se avizora no es nada alentador. El líder nacional de los cacahuateros, Paciano Mojardín Heráldez, señalaba que la situación es muy complicada para ellos, pues como se ha dicho en repetidas ocasiones, el cacahuate no es un grano básico y por lo tanto no tiene los apoyos que en su momento puedan tener los productores de otros cultivos, y si a esto se le suma una mala cosecha, todo se va a complicar todavía más.

Siguen las fiestas. Ni viendo la tempestad le da por hincarse a las autoridades municipales por el rebrote de casos positivos de coronavirus en el municipio de Salvador Alvarado, pues en el caso de la Dirección de Acción Social de Salvador Alvarado, de acuerdo con el director, Ebelizario Parra Montoya, no tienen indicaciones de suspender fiestas por este motivo, ya que la Secretaría de Salud no les ha dicho nada al respecto y han continuado otorgando los permisos. A ver hasta cuándo les da por dejar por un lado eso y tomar en consideración de que así se pueden sumar más personas a la lista de contagiados, pues aunque se disminuya la afluencia de personas en los clubes no es la misma, se deben emprender acciones de prevención y no esperarse hasta que sucedan las cosas para reaccionar. Al parecer el freno está puesto, pues mientras no venga una orden de las autoridades estatales, todo indica que las cosas seguirán igual.

