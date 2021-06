Sin pena ni gloria. Al paso que van y como han marchado las cosas en materia de trabajo en comisiones, la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Angostura pasarán sin pena ni gloria por la administración pública, ya que faltan cuatro meses y días para concluir el periodo de Gobierno y en avances de comisiones hay pendientes por concluir. Además poco se conoce del trabajo que han realizado en sus funciones como ediles, y es que su baja participación en las sesiones deja mucho qué desear, e incluso algunos de ellos han demostrado que no les queda claro aún cuáles son sus funciones en la práctica y que hay reglamentos internos que deben acatar. Pero a decir del regidor José Luis Beltrán Astorga, no todo está perdido, porque en materia de trabajo como Cabildo en la elaboración de iniciativas, reglamentos y dictámenes, sí se ha avanzado, pero no se puede decir lo mismo en cuanto a los resultados de cada regidor. Hay que recordar que fue en la sesión de Cabildo del pasado miércoles que se les exhortó a meterse de lleno en todo lo que se pueda avanzar para lograr un buen cierre. Habrá que esperar a conocer cómo concluyen los ediles en su informe final.

Ya se preparan. Las autoridades municipales de Mocorito están muy emocionadas porque en aproximadamente dos semanas estarán inaugurando el nuevo museo que llevará por nombre Los Tigres del Norte, y es que esta agrupación ya confirmó su asistencia al evento. Ahora ya se sabe por qué Jesús Guillermo Galindo Castro, presidente del municipio serrano, le apuesta a todo aquello que los visitantes disfruten, mientras que los habitantes carecen de una buena calidad de vida, pero habrá que ver si las condiciones de la pandemia permiten llevar a cabo un evento como se pretende realizar, pues buscan una inauguración con bombo y platillo.

Va de nuevo. Como dicen coloquialmente ‘va para atrás como los cangrejos’, pues cuando ya se había dado la reactivación de los tradicionales Viernes de Plaza en el Pueblo Mágico de Mocorito, y que comerciantes celebraran por recuperarse económicamente y de igual manera el área de Turismo, por contar con más afluencia de visitantes, hoy de nueva cuenta dicho evento se canceló como medida de prevención debido a la pandemia del coronavirus, por lo que de nueva cuenta el comercio local lamenta la situación, mientras que al director de Turismo, José José Norzagaray Parra, no le quedará de otra más que aceptarlo y ponerse a buscar de qué manera pueden hacer para que no se estanquen por la ausencia de turistas como se vio a principios de la pandemia, que tuvieron que cancelar muchos proyectos y actividades y hoy van por el mismo caminito.

Preocupación. Ante el poco tiempo que queda para que dé inicio el ciclo escolar 2021-2022, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Carlos Alonso Orduño López, señaló que existe preocupación al no conocer cómo estará funcionando el programa de Útiles Escolares del Gobierno del Estado, pues a estas alturas es momento que no dan información alguna al respecto, y los comerciantes tienen que estar enterados para ir buscando precios con proveedores y armar los paquetes para tenerlos listos en tiempo y forma, por lo que esperan no andar a las carreras cuando quede poco tiempo para que inicien las clases.

