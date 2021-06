Monto elevado. En su primer informe de labores, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, daba a conocer la aplicación de 477 mil pesos de recursos del Ramo 33 para la construcción de un aula para el Telebachillerato de la comunidad Capomos, pero es en estos días que ha salido a flote una inconformidad entre la sociedad, al tachar de exagerada dicha inversión, y es que aseguran que solamente fueron tres paredes del aula lo que se construyó, por lo que consideran una cifra muy alta en comparación con lo que se hizo, pero además han señalado que no es el único caso, ya que en El Ébano se hizo otra inversión similar.

Con mano dura. Recientemente se suspendió la realización de los Viernes de Plaza en el Pueblo Mágico de Mocorito ante el incremento de casos positivos de COVID-19, pero las cosas no han mejorado y la cifra de contagios se ha mantenido, por lo que de ser necesario, según señala el secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto, se tendrán que aplicar medidas más drásticas, con algunas restricciones encaminadas hacia la actividad turística, lo que afectaría principalmente al comercio mocoritense, pero no hay que olvidar que de no acatarse las indicaciones las cosas podrían empeorar. Pero tampoco hay que enfocar todas las acciones hacia el turismo, pues quienes deben iniciar por tomar sus precauciones son los mismos habitantes del municipio, para no bajar la guardia y frenar el aumento de contagios.

Con esperanzas. Tras una mala temporada y dos meses de veda, los pescadores de Angostura se encuentren ansiosos de que se llegue el día del levantamiento de la veda de la jaiba, pues esperan que esta vez sí les vaya bien y logren al menos 50 kilos por día. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Playa Colorada, Gildardo Escalante, así lo ha señalado y la esperanza de mejorar la situación un poco recae en esta especie, pero no hay que olvidar que se tiene actualmente la presencia de un fenómeno meteorológico en el Pacífico, por lo que la prudencia de cada pescador será importante para evitar percances, pues sería peligroso que, aunque se llegue la fecha indicada, salgan en busca de la jaiba a sabiendas que existe este riesgo.

Preocupante. Las alarmas se debieran encender en las instituciones de atención a la salud mental, con otro caso más de presunto suicidio que se registró ayer en el municipio de Angostura. Con este lamentable deceso son dos las muertes de mujeres en menos de 15 días que se registran en la región del Évora ,en una situación descrita como presunto suicidio. Es importante que las instituciones de atención a la salud mental y emocional mantengan una campaña activa de prevención y acercamiento con las comunidades, colonias y no limitarse a la consulta o conferencias que, claro que son importantes, pero el trabajo de campo es necesario para la detección de focos rojos, y ante esto es importante el respaldo a los municipios de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa, que encabeza Efrén Encinas Torres, con programas de impacto en las comunidades más allá del COVID, porque es preocupante que sigan ocurriendo estos casos.

